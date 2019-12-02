Российская авиация расширила зону патрулирования на севере Сирии

Российские военные увеличили зону воздушного патрулирования в северной части сирийской провинции Алеппо.

«Летать стали чаще и больше, потому что расширяется зона патрулирования. Сопровождаем колонны военной полиции, обеспечиваемся безопасность этих колонн», — приводит РИА Новости слова пилота вертолёта Ми-8 ВКС России Ивана Светлакова.

Воздушное патрулирование северных территорий Сирии на малых высотах российские ВКС проводят с начала ноября.

Ранее сообщалось, что Россия и Турция провели совместное патрулирование в сирийской провинции Хасеке под прикрытием вертолётов российских Воздушно-космических сил (ВКС) России.