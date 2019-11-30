Авиация России провела воздушное патрулирование в Сирии

Россия и Турция провели совместное патрулирование в сирийской провинции Хасеке под прикрытием вертолётов российских Воздушно-космических сил (ВКС) России. Об этом сообщили в Центре по примирению враждующих сторон в САР.

«Состоялось совместное российско-турецкое патрулирование по маршруту Дейрун-Ага — Шальхумия в провинции Хасеке. Прикрытие колонны с воздуха обеспечивалось вертолетами ВКС России. Продолжено патрулирование подразделениями российской военной полиции... в провинции Алеппо... в провинции Ракка», — говорится в сообщении, поступившем в распоряжение RT.

Российская армейская авиация также провела воздушное патрулирование по маршруту: Камышлы — Кабур-Эль-Бид — Дейрун-Ага — Атба — Шадка — Бабаси — Кейль-Хасанук — Маджарлук — Шальхумия — Телль-Хатун — Аиша — Дамба — Маашук — Атба — Демир-Капу — Хибет-Толфа.

Ранее сообщалось, что в совместном российско-турецком патрулировании в Сирии принял участие российский беспилотник «Орлан-10».

ФАН также передавало, что российские военные передали гуманитарную помощь жителям сирийской провинции Дараа.