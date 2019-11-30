Россия и Турция провели совместное патрулирование в Сирии

Короткая ссылка
Российские и турецкие военнослужащие завершили 12-е совместное патрулирование приграничного района на северо-востоке Сирии. Об этом сообщает Министерство обороны России.
Россия и Турция провели совместное патрулирование в Сирии
  • РИА Новости

«Совместный патруль, стартовавший от пункта перехода населённого пункта Дейрун-Ага, преодолел маршрут протяжённостью более 50 км за время около двух часов и завершил свою работу, вернувшись в исходный пункт», — приводит ТАСС сообщение ведомства.

В Минобороны также заявили, что в патрулировании принимали участие экипажи вертолётов армейской авиации ВКС России, а также российский беспилотник «Орлан-10».

Ранее ФАН сообщило, что сотрудники российского Центра примирения враждующих сторон в Сирии передали гуманитарную помощь жителям города Алькин, расположенного на севере провинции Дараа.

14 ноября стало известно, что российская военная полиция и турецкие военные приступили к совместному патрулированию к северу от сирийского города Эль-Камышлы.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить