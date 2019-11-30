Россия и Турция провели совместное патрулирование в Сирии

Российские и турецкие военнослужащие завершили 12-е совместное патрулирование приграничного района на северо-востоке Сирии. Об этом сообщает Министерство обороны России.

«Совместный патруль, стартовавший от пункта перехода населённого пункта Дейрун-Ага, преодолел маршрут протяжённостью более 50 км за время около двух часов и завершил свою работу, вернувшись в исходный пункт», — приводит ТАСС сообщение ведомства.

В Минобороны также заявили, что в патрулировании принимали участие экипажи вертолётов армейской авиации ВКС России, а также российский беспилотник «Орлан-10».

Ранее ФАН сообщило, что сотрудники российского Центра примирения враждующих сторон в Сирии передали гуманитарную помощь жителям города Алькин, расположенного на севере провинции Дараа.

14 ноября стало известно, что российская военная полиция и турецкие военные приступили к совместному патрулированию к северу от сирийского города Эль-Камышлы.