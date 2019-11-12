Пятый патруль России и Турции начал работу в Сирии

В приграничном районе Сирии начал работу пятый патруль российской военной полиции и Вооружённых сил Турции. Об этом сообщает Министерство обороны России.

«С 12:10 12 ноября 2019 года пятый совместный патруль российской военной полиции и Вооружённых сил Турции приступил к работе в приграничном районе, находящемся в нескольких километрах к северу от населённого пункта Кобани», — говорится в сообщении.

По данным министерства, протяжённость маршрута патрулирования составит более 80 км.

В составе патруля находятся восемь единиц военной техники и около 50 военнослужащих России и Турции.

Ранее четвёртое совместное патрулирование прошло в новом приграничном районе, находящемся в 70 км к западу от населённого пункта Камишлия.