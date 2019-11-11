Минобороны России рассказало о новом маршруте патрулирования в САР

Минобороны России сообщило, что четвёртый совместный патруль российской военной полиции и пограничной службы Турции приступил к работе в новом приграничном районе, находящемся в 70 км к западу от населённого пункта Камишлия.

Отмечается, что патрулирование будет проходить по новому маршруту, который начинается в пункте перехода Шейрек, пройдёт сначала в западном, а затем в восточном направлении вдоль сирийско-турецкой границы.

Общая протяжённость этого маршрута составит около 80 км.

Как уточняется, патрулирование осуществляется на бронированных автомобилях «Тигр», бронетранспортёрах БТР-80 российской военной полиции и бронеавтомобилях Kirpi турецкой пограничной службы. Всего в состав патруля входят восемь единиц военной техники и около 50 военнослужащих обеих стран.

Беспилотный летательный аппарат «Орлан-10» российской военной полиции обеспечит контроль движения колонны в режиме реального времени.

Патрулирование районов было начато в соответствии с подписанным в Сочи 22 октября меморандумом о взаимопонимании между российской и турецкой сторонами.

23 октября Минобороны представило инфографику с основными положениями меморандума о взаимопонимании между Россией и Турцией по Сирии.