Минобороны России рассказало о новом маршруте патрулирования в САР
- Reuters
Отмечается, что патрулирование будет проходить по новому маршруту, который начинается в пункте перехода Шейрек, пройдёт сначала в западном, а затем в восточном направлении вдоль сирийско-турецкой границы.
Общая протяжённость этого маршрута составит около 80 км.
Как уточняется, патрулирование осуществляется на бронированных автомобилях «Тигр», бронетранспортёрах БТР-80 российской военной полиции и бронеавтомобилях Kirpi турецкой пограничной службы. Всего в состав патруля входят восемь единиц военной техники и около 50 военнослужащих обеих стран.
Беспилотный летательный аппарат «Орлан-10» российской военной полиции обеспечит контроль движения колонны в режиме реального времени.
Патрулирование районов было начато в соответствии с подписанным в Сочи 22 октября меморандумом о взаимопонимании между российской и турецкой сторонами.
23 октября Минобороны представило инфографику с основными положениями меморандума о взаимопонимании между Россией и Турцией по Сирии.