Минобороны России рассказало о новом маршруте патрулирования в САР

Короткая ссылка
Минобороны России сообщило, что четвёртый совместный патруль российской военной полиции и пограничной службы Турции приступил к работе в новом приграничном районе, находящемся в 70 км к западу от населённого пункта Камишлия.
Минобороны России рассказало о новом маршруте патрулирования в САР
  • Reuters

Отмечается, что патрулирование будет проходить по новому маршруту, который начинается в пункте перехода Шейрек, пройдёт сначала в западном, а затем в восточном направлении вдоль сирийско-турецкой границы.

Общая протяжённость этого маршрута составит около 80 км.

Как уточняется, патрулирование осуществляется на бронированных автомобилях «Тигр», бронетранспортёрах БТР-80 российской военной полиции и бронеавтомобилях Kirpi турецкой пограничной службы. Всего в состав патруля входят восемь единиц военной техники и около 50 военнослужащих обеих стран.

Беспилотный летательный аппарат «Орлан-10» российской военной полиции обеспечит контроль движения колонны в режиме реального времени.

Патрулирование районов было начато в соответствии с подписанным в Сочи 22 октября меморандумом о взаимопонимании между российской и турецкой сторонами.

23 октября Минобороны представило инфографику с основными положениями меморандума о взаимопонимании между Россией и Турцией по Сирии.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить