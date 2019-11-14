Шестой патруль России и Турции начал работу в Сирии

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Российская военная полиция и турецкие военные приступили к совместному патрулированию к северу от сирийского города Эль-Камышлы.
Шестой патруль России и Турции начал работу в Сирии
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Об этом заявили в Министерстве обороны России.

«С 10:00 14 ноября 2019 года шестой совместный патруль российской военной полиции и Вооружённых сил Турции приступил к работе в приграничном районе, находящемся в нескольких десятках километров к северу от населённого пункта Эль-Камышлы», — говорится в сообщении.

Патруль инспектирует обстановку в сирийских населённых пунктах.

12 ноября в приграничном районе Сирии начал работу пятый патруль российской военной полиции и Вооружённых сил Турции.

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