Шестой патруль России и Турции начал работу в Сирии
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Об этом заявили в Министерстве обороны России.
«С 10:00 14 ноября 2019 года шестой совместный патруль российской военной полиции и Вооружённых сил Турции приступил к работе в приграничном районе, находящемся в нескольких десятках километров к северу от населённого пункта Эль-Камышлы», — говорится в сообщении.
Патруль инспектирует обстановку в сирийских населённых пунктах.
12 ноября в приграничном районе Сирии начал работу пятый патруль российской военной полиции и Вооружённых сил Турции.