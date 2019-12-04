При обстреле спортивного клуба в Алеппо погибли десять человек

Боевики обстреляли спортивный клуб в городе Талль-Рифат сирийской провинции Алеппо, погибли десять мирных жителей, включая восемь детей. Об этом сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-майор Юрий Боренков.

По его словам, огонь вёлся из 120-миллиметровых миномётов с юго-восточной окраины населённого пункта Джибрин.

«В результате обстрела погибли десять мирных жителей (один мужчина, одна женщина и восемь детей), ещё 13 человек получили ранения, в том числе семь детей, двое из которых находятся в тяжёлом состоянии», — сказал он.

Боренков также рассказал, что боевики «Хайат Тахрир аш-Шам»* пустили ракету по жилому дому в населённом пункте Вадихи к югу от Алеппо — погиб шестилетний мальчик, мать и двое его братьев ранены.

Ранее сообщалось о гибели двоих детей при взрыве мины под Дамаском.

* «Хайат Тахрир аш-Шам» («Джабхат Фатх аш-Шам», «Фронт ан-Нусра», «Джабхат ан-Нусра») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.