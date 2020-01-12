Исинбаева высказалась о наказании спортсменов за акции протеста на ОИ

Короткая ссылка
Двукратная олимпийская чемпионка по лёгкой атлетике Елена Исинбаева прокомментировала новые правила поведения спортсменов во время Олимпиады, согласно которым атлеты будут наказаны за акции протеста во время официальных церемоний и соревнований.
Исинбаева высказалась о наказании спортсменов за акции протеста на ОИ
  • © Кирилл Каллиников
  • РИА Новости

«Эту тему комиссия спортсменов МОК очень бурно обсуждала. Решение было принято практически единогласно, поскольку мы считаем, что Олимпийские игры — место не для политических высказываний и манипуляций, а для признания труда спортсмена», — приводит слова Исинбаевой ТАСС.

Она отметила, что спортсменам часто приходилось объяснять, что взаимоуважение — это приоритет и философия МОК.

«Не важно, какая ситуация: политическая, внутриспортивная или личная, в момент церемонии награждения, в момент выступления необходимо вести себя уважительно»,— добавила прославленная спортсменка.

Ранее сообщалось, что исполком МОК одобрил наказание спортсменов за акции протеста на ОИ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить