Исинбаева высказалась о наказании спортсменов за акции протеста на ОИ

Двукратная олимпийская чемпионка по лёгкой атлетике Елена Исинбаева прокомментировала новые правила поведения спортсменов во время Олимпиады, согласно которым атлеты будут наказаны за акции протеста во время официальных церемоний и соревнований.

«Эту тему комиссия спортсменов МОК очень бурно обсуждала. Решение было принято практически единогласно, поскольку мы считаем, что Олимпийские игры — место не для политических высказываний и манипуляций, а для признания труда спортсмена», — приводит слова Исинбаевой ТАСС.

Она отметила, что спортсменам часто приходилось объяснять, что взаимоуважение — это приоритет и философия МОК.

«Не важно, какая ситуация: политическая, внутриспортивная или личная, в момент церемонии награждения, в момент выступления необходимо вести себя уважительно»,— добавила прославленная спортсменка.

Ранее сообщалось, что исполком МОК одобрил наказание спортсменов за акции протеста на ОИ.