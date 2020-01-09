В Идлибской зоне деэскалации введён режим прекращения огня

Руководитель российского Центра примирения враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Боренков сообщил, что в Идлибской зоне деэскалации в Сирии 9 января с 14:00 (мск) введён режим прекращения огня.

Отмечается, что режим прекращения огня ввели «в соответствии с договорённостями, достигнутыми с турецкой стороной».

Он также сообщил, что российские военные провели патрулирование по маршрутам Аджами — Мембидж, Аджами — Хирет — Эль-Хиссан в провинции Алеппо; Камышлы — Дейрун-Ага — Айн-Дивар — Эль-Маликия — Хан-Эльджабаль — Малла-Марса-Сагир — Камышлы, Дейрун-Ага — Бакароглу — Мусигора — Гири-Дера — Халлака — Шейх-Ибрагим — Кас-Табан — Батерзан — Дейрун-Ага в провинции Хасеке.

Также армейская авиация провела воздушное патрулирование по маршруту Квайрес — Метрас — Швайхан — Айн-Иса — Мишрака — Бир-Кантари — Бир-Хамид-Эль-Али — Квайрес.

Ранее российский лидер Владимир Путин посетил с визитом Дамаск и встретился с президентом Сирии Башаром Асадом.

Как рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Путин направился в командный пункт группировки войск Вооружённых сил России в САР и проехал по улицам Дамаска.