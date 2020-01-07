Путин прибыл в Дамаск и встретился с Асадом
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- РИА Новости
В командном пункте Путина встретил президент Сирии. Главы двух государств заслушали доклады военных о положении дел в различных регионах страны, после чего прошли переговоры российской и сирийской делегаций.
«В ходе общения с Асадом Путин отметил, что сейчас можно с уверенностью констатировать, что пройдено огромное расстояние на пути восстановления сирийской государственности и территориальной целостности страны», — цитирует Пескова РИА Новости.
Как подчеркнул Путин, на улицах Дамаска «невооружённым глазом можно заметить признаки восстанавливающейся мирной жизни».
«Асад также тепло поздравил Путина и весь российский народ с праздником Рождества Христова», — сказал пресс-секретарь президента.
30 декабря Асад в поздравительной новогодней телеграмме поблагодарил Владимира Путина за содействие в борьбе с терроризмом и поддержку государственного суверенитета.