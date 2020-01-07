Путин прибыл в Дамаск и встретился с Асадом

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RT
П️резидент России Владимир Путин прибыл с визитом в Дамаск и встретился с сирийским коллегой Башаром Асадом, об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. По его словам, Путин направился в командный пункт группировки войск Вооружённых сил России в Сирийской Арабской Республике и проехал по улицам Дамаска.
Путин прибыл в Дамаск и встретился с Асадом
  • © Михаил Климентьев
  • РИА Новости

В командном пункте Путина встретил президент Сирии. Главы двух государств заслушали доклады военных о положении дел в различных регионах страны, после чего прошли переговоры российской и сирийской делегаций.

«В ходе общения с Асадом Путин отметил, что сейчас можно с уверенностью констатировать, что пройдено огромное расстояние на пути восстановления сирийской государственности и территориальной целостности страны», — цитирует Пескова РИА Новости.

Как подчеркнул Путин, на улицах Дамаска «невооружённым глазом можно заметить признаки восстанавливающейся мирной жизни».

«Асад также тепло поздравил Путина и весь российский народ с праздником Рождества Христова», — сказал пресс-секретарь президента.

30 декабря Асад в поздравительной новогодней телеграмме поблагодарил Владимира Путина за содействие в борьбе с терроризмом и поддержку государственного суверенитета.

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