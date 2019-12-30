Асад поблагодарил Путина за содействие в борьбе с терроризмом

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Президент Сирии Башар Асад в поздравительной новогодней телеграмме поблагодарил российского лидера Владимира Путина за содействие в борьбе с терроризмом и поддержку государственного суверенитета.
Асад поблагодарил Путина за содействие в борьбе с терроризмом
  • © SANA
  • AFP

Об этом сообщила пресс-служба сирийского лидера.

«Президент Асад выразил глубокую благодарность сирийцев за все усилия, предпринимаемые Россией по поддержке суверенитета, единства и целостности сирийских земель, а также по оказанию помощи сирийскому народу в избавлении от терроризма, в восстановлении безопасности и мира в Сирии», — говорится в комментарии канцелярии в Facebook.

Асад поздравил Путина с наступающим Новым годом и пожелал России добра, прогресса и процветания в 2020 году.

Он также выразил надежду на дальнейшее развитие двусторонних отношений с Россией.

Ранее Путин направил Асаду поздравления с наступающим Новым годом.

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