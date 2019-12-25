Число обстрелов в Алеппо выросло

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Незаконные вооруженные формирования продолжают нарушать режим прекращения боевых действий в Сирии, включая Аллепо, где за минувшие сутки число обстрелов увеличилось вдвое, сообщает ТАСС.
Число обстрелов в Алеппо выросло
  • Reuters

Руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике генерал-майор Юрий Боренков заявил, что на территории Идлибской зоны деэскалации по-прежнему продолжаются нарушения режима прекращения боевых действий со стороны незаконных вооруженных формирований.

За прошедшие сутки зафиксировано 55 обстрелов. Боевики совершили обстрелы десятков населенных пунктов провинций Алеппо, Латакия, Хама и Идлиб.

Ранее сообщалось, что армия Сирии взяла под свой контроль стратегически важный город Джарджаназ.

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