Сирийская армия взяла под контроль город Джарджаназ в Идлибе

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Армия Сирии взяла под свой контроль стратегически важный город Джарджаназ, сообщает РИА Новости с места событий.
Сирийская армия взяла под контроль город Джарджаназ в Идлибе
  • Reuters

Отмечается, что захват города поможет установить контроль над магистралью Хамма — Алеппо.

Правительственными войсками в провинции Идлиб также были заняты города Катра, Саяди, Хараки, Бернин.

Ранее руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Боренков сообщил, что отряд боевиков группировки «Хайат Тахрир аш-Шам»* пытался прорвать оборону сирийской армии в направлении населённого пункта Карратин-эль-Кебира провинции Идлиб.

20 декабря Вооружённые силы САР освободили от боевиков деревню Умм-Джаляль в ходе операции на юге провинции Идлиб.

В сентябре ФАН сообщало, что представители СМИ из 60 европейских и азиатских изданий посетили освобождённый город Хан-Шейхун, расположенный в провинции Идлиб в Сирии.

* «Хайат Тахрир аш-Шам» («Джабхат Фатх аш-Шам», «Фронт ан-Нусра», «Джабхат ан-Нусра») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

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