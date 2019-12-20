Сирийская армия освободила от боевиков деревню в Идлибе

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Вооружённые силы САР освободили от боевиков деревню Умм-Джаляль в ходе своей операции на юге провинции Идлиб.

«Подразделения сирийской правительственной армии после ожесточённых столкновений с вооружёнными группировками установили контроль над деревней Умм-Джаляль», — цитирует РИА Новости сообщение радиостанции Sham FM.

Ранее около 200 боевиков атаковали позиции сирийских правительственных сил в районе населённых пунктов Умм-Халахиль и Зарзур провинции Идлиб, ранения получили 12 военных.

17 декабря руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-майор Юрий Боренков сообщил, что в результате атаки боевиков в провинции Идлиб погибли трое сирийских солдат, ещё 20 получили ранения.

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