Сирийская армия освободила от боевиков деревню в Идлибе

Вооружённые силы САР освободили от боевиков деревню Умм-Джаляль в ходе своей операции на юге провинции Идлиб.

«Подразделения сирийской правительственной армии после ожесточённых столкновений с вооружёнными группировками установили контроль над деревней Умм-Джаляль», — цитирует РИА Новости сообщение радиостанции Sham FM.

Ранее около 200 боевиков атаковали позиции сирийских правительственных сил в районе населённых пунктов Умм-Халахиль и Зарзур провинции Идлиб, ранения получили 12 военных.

17 декабря руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-майор Юрий Боренков сообщил, что в результате атаки боевиков в провинции Идлиб погибли трое сирийских солдат, ещё 20 получили ранения.