Армия Сирии отбила атаку боевиков в Идлибе

Руководитель российского Центра примирения враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Боренков сообщил, что отряд боевиков группировки «Хайат Тахрир Аш-Шам»* пытался прорвать оборону сирийской армии в направлении населённого пункта Карратин-эль-Кебира провинции Идлиб.

По его словам, 21 декабря в 12:40 «отряд боевиков группировки «Хайат Тахрир Аш-Шам»* общей численностью до 100 человек осуществил попытку прорыва обороны сирийских правительственных сил в направлении населённого пункта Карратин-эль-Кебира провинции Идлиб».

Он рассказал, что атаку удалось остановить «огнём артиллерии Вооружённых сил САР, в результате чего нападавшие понесли значительные потери».

Также в 19:00 боевики попытались атаковать позиции армии САР севернее населённого пункта Сукайят провинции Идлиб «с применением заминированного бронеавтомобиля под управлением смертника».

«Огнём правительственных войск «шахидмобиль» был уничтожен», — сообщил Боренков.

Он добавил, что «в результате обстрела из реактивных систем залпового огня со стороны вооружённых группировок шесть сирийских военнослужащих погибли, ещё 13 получили ранения различной степени тяжести».

Ранее Боренков сообщал, что в результате атаки боевиков в провинции Идлиб погибли трое сирийских солдат, ещё 20 получили ранения.

* «Хайат Тахрир аш-Шам» («Джабхат Фатх аш-Шам», «Фронт ан-Нусра», «Джабхат ан-Нусра») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.