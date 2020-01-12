Путин предложил Асаду пригласить Трампа в Дамаск

Президент России Владимир Путин во время визита в Дамаск предложил сирийскому лидеру Башару Асаду пригласить в гости в столицу Сирии главу США Дональда Трампа.

Отмечается, что соответствующий фрагмент разговора двух президентов был показан в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1». Во время данной беседы они находились в православной церкви Святой Девы Марии.

Как указывает РИА Новости, данная тема была затронута в ходе разговора об апостоле Павле, который, как считается, решил принять христианство у ворот Дамаска. Предание гласит, что он ослеп по дороге в сирийский город, однако Павлу явился Иисус и велел ему, чтобы вернуть зрение, идти по прямой дороге в дом епископа.

«Если Трамп по этой дороге приедет, тоже с ним станет всё нормально», — пошутил глава Сирии.

В ответ на это Путин предложил пригласить Трампа в Дамаск.

«Исправится, исправится... Пригласите, он приедет», — сказал российский президент.

Уточняется, что Асад выразил готовность пойти на такой шаг и Путин отметил, что передаст данные слова американскому коллеге.

Ранее Асад заявлял, что Дональд Трамп стал лучшим президентом США, но не из-за своей политики, а из-за прозрачности заявлений.

В ноябре президент Сирии рассказал об американской политике «проб и ошибок».