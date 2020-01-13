Около тысячи человек вышли из идлибской зоны деэскалации в Сирии

Около тысячи мирных граждан покинули контролируемые боевиками районы идлибской зоны деэскалации через пункты пропуска в Сирии. Об этом сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-майор Юрий Боренков.

«Всего за прошедший день через пункт пропуска «Эль-Хадер» провинции Алеппо вышло 464 человека и 26 единиц автомобильной и сельскохозяйственной техники, через пункт пропуска «Хабит» провинции Хама — 519 человек и 33 единицы техники», — цитирует его РИА Новости.

Агентство подчёркивает, что ранее начали функционировать три пункта пропуска для выхода мирных жителей из зоны деэскалации.

10 января ФАН сообщало, что более тысячи человек вернулись в Сирию из Ливана и Иордании за сутки.

25 декабря 2019 года в Центре по примирению враждующих сторон в Сирии сообщили, что незаконные вооружённые формирования продолжают нарушать режим прекращения боевых действий в Сирии, включая Алеппо, где за минувшие сутки число обстрелов увеличилось вдвое.

Также 18 декабря около 200 боевиков атаковали позиции сирийских правительственных сил в Идлибе. Тогда ранения получили 12 военных.

9 января в зоне деэскалации «Идлиб» ввели режим прекращения огня.