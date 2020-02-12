Минобороны России отвергло заявления Турции об атаках на жителей Сирии

Заявления турецкой стороны о якобы нападении российских военнослужащих на мирных жителей в идлибской зоне деэскалации в Сирии не соответствуют действительности, заявили в Минобороны России.

«Деятельность российских военнослужащих, и прежде всего российского Центра примирения враждующих сторон в идлибской зоне деэскалации, осуществляется исключительно на основе сочинских соглашений», — говорится в сообщении ведомства.

В МО назвали реальной причиной кризиса в Идлибе невыполнение Анкарой своих обязательств по разделению боевиков умеренной оппозиции и террористов.

12 февраля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил Россию и Сирию в ударах по мирному населению Идлиба.

Как подчеркнули в Кремле, сирийские военные наносят удары по террористам, а не по гражданским, а цель армии — нейтрализация агрессивной деятельности боевиков.

В российском МИД отметили, что причины нынешней деградации лежат в хроническом невыполнении Анкарой обязательств по сочинскому меморандуму от 17 сентября 2018 года.