Минобороны России отвергло заявления Турции об атаках на жителей Сирии

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Заявления турецкой стороны о якобы нападении российских военнослужащих на мирных жителей в идлибской зоне деэскалации в Сирии не соответствуют действительности, заявили в Минобороны России.
Минобороны России отвергло заявления Турции об атаках на жителей Сирии
  • РИА Новости

«Деятельность российских военнослужащих, и прежде всего российского Центра примирения враждующих сторон в идлибской зоне деэскалации, осуществляется исключительно на основе сочинских соглашений», — говорится в сообщении ведомства.

В МО назвали реальной причиной кризиса в Идлибе невыполнение Анкарой своих обязательств по разделению боевиков умеренной оппозиции и террористов.

12 февраля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил Россию и Сирию в ударах по мирному населению Идлиба. 

Как подчеркнули в Кремле, сирийские военные наносят удары по террористам, а не по гражданским, а цель армии — нейтрализация агрессивной деятельности боевиков. 

В российском МИД отметили, что причины нынешней деградации лежат в хроническом невыполнении Анкарой обязательств по сочинскому меморандуму от 17 сентября 2018 года.

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