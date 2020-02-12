Песков: военные САР наносят удары в Идлибе по боевикам, а не гражданам

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Сирийские военные наносят удары по террористам в Идлибе, а не по гражданским, цель армии — нейтрализовать агрессивную деятельность боевиков. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Песков: военные САР наносят удары в Идлибе по боевикам, а не гражданам
  • РИА Новости

«Что касается ударов по Идлибу, которые сирийские военные осуществляют, то это удары по террористам, а не по гражданским лицам, — удары, которые преследуют цель нейтрализовать террористов и нейтрализовать их агрессивную деятельность, которую они осуществляют оттуда», — сказал Песков, его слова приводит РИА Новости.

Он добавил, что российская сторона придерживается сочинских договорённостей и по этому документу Турция взяла на себя обязательства «по обеспечению соответствующей нейтрализации террористических группировок, которые сконцентрировались в Идлибе».

Песков подчеркнул, что при этом группировки по-прежнему наносят удары по сирийским войскам, что является недопустимым и «идёт вразрез с сочинскими договорённостями».

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в результате обстрелов в Идлибе погибли 14 турецких военных.

Он возложил ответственность за атаки на сирийских военных, а также пригрозил «нанести удар по силам режима повсюду в Идлибе» в случае ущерба военнослужащим Турции.

12 февраля в Кремле сообщили, что президент России Владимир Путин обсудил по телефону с Эрдоганом обострение обстановки в идлибской зоне деэскалации.

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