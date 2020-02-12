МИД России отверг обвинения Эрдогана в атаках на жителей в Сирии

Россия отвергает обвинения со стороны Турции в атаках на мирных жителей в сирийском Идлибе. Об этом заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

«Мы не принимаем эти обвинения, мы излагаем свою позицию. Мы не оспариваем, что по целому ряду вопросов, в частности этому, у нас есть разночтения с Турцией. Именно для этого наши эксперты буквально недавно вернулись из Турции, где встречались с турецкой стороной, и в ближайшее время, я думаю, будет объявлено либо состоятся контакты, опять же, с турецкими коллегами для прояснения и детализации всех сложных, трудных вопросов, которые у нас есть на повестке», — заявила дипломат в ходе брифинга.

Таким образом она ответила на вопрос журналиста о том, что турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган обвинил Россию в нападении на мирных жителей в Идлибе.

Ранее в ходе брифинга Захарова также отметила, что Москва считает причиной обострения ситуации в Идлибе невыполнение Турцией своих обязательств.

По её словам, боевики нарастили атаки, в результате чего за последний месяц погибли 150 мирных жителей, 300 пострадали.

12 февраля Эрдоган обвинил Россию и Сирию в ударах по мирным жителям в Идлибе, указав, что «режим и Россия бьют в основном не по террористам, а по мирным жителям».

Как подчеркнули в Кремле, сирийские военные наносят удары по террористам в Идлибе, а не по гражданским, а целью армии является нейтрализация агрессивной деятельности боевиков.

RT ведёт прямую трансляцию.