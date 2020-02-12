Минобороны заявило, что оружие для боевиков в Идлибе везут из Турции
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Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на оборонное ведомство.
«Ситуацию значительно усугубляет завоз в зону деэскалации через турецко-сирийскую границу оружия и боеприпасов, а также входящие на территорию сирийской провинции Идлиб колонны турецкой бронетехники и войск», — указывается в заявлении.
Также в министерстве добавили, что поводом для обострения ситуации в регионе стали многократно зафиксированные Россией и Турцией атаки террористов на соседние мирные районы Сирии, приведшие к ответным действиям правительственных войск.
Ранее в МИД России заявили, что причиной обострения ситуации в сирийском Идлибе является невыполнение Анкарой своих обязательств.