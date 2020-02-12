Минобороны заявило, что оружие для боевиков в Идлибе везут из Турции

В Министерстве обороны России заявили, что ситуацию в сирийском Идлибе усугубляет завозимое через турецко-сирийскую границу оружие и боеприпасы для боевиков.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на оборонное ведомство.

«Ситуацию значительно усугубляет завоз в зону деэскалации через турецко-сирийскую границу оружия и боеприпасов, а также входящие на территорию сирийской провинции Идлиб колонны турецкой бронетехники и войск», — указывается в заявлении.

Также в министерстве добавили, что поводом для обострения ситуации в регионе стали многократно зафиксированные Россией и Турцией атаки террористов на соседние мирные районы Сирии, приведшие к ответным действиям правительственных войск.

Ранее в МИД России заявили, что причиной обострения ситуации в сирийском Идлибе является невыполнение Анкарой своих обязательств.