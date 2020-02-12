Турция ожидает от США и НАТО более конкретной поддержки по Идлибу

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Министр обороны Турции Хулуси Акар заявил главе Пентагона Марку Эсперу, что Анкара ожидает от США и НАТО более конкретной поддержки по ситуации в сирийском Идлибе.
Турция ожидает от США и НАТО более конкретной поддержки по Идлибу
  • Reuters

«Наш министр выразил удовлетворение заявлениями американских властей о последних событиях в Идлибе. Была подчёркнута важность того, чтобы США и НАТО внесли сюда более конкретный вклад», — приводит РИА Новости сообщение турецкого Минобороны.

Ранее в МИД России заявили, что причиной обострения ситуации в сирийском Идлибе является невыполнение Анкарой своих обязательств.

Также сообщалось, что Вооружённые силы Турции перебрасывают реактивные системы залпового огня к границе сирийского Идлиба.

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