Турция ожидает от США и НАТО более конкретной поддержки по Идлибу

Министр обороны Турции Хулуси Акар заявил главе Пентагона Марку Эсперу, что Анкара ожидает от США и НАТО более конкретной поддержки по ситуации в сирийском Идлибе.

«Наш министр выразил удовлетворение заявлениями американских властей о последних событиях в Идлибе. Была подчёркнута важность того, чтобы США и НАТО внесли сюда более конкретный вклад», — приводит РИА Новости сообщение турецкого Минобороны.

Ранее в МИД России заявили, что причиной обострения ситуации в сирийском Идлибе является невыполнение Анкарой своих обязательств.

Также сообщалось, что Вооружённые силы Турции перебрасывают реактивные системы залпового огня к границе сирийского Идлиба.