Безвыходное положение: зачем Пентагон намерен оставить в Сирии около полутысячи военнослужащих

В Сирии останутся 500—600 американских военных. Об этом заявил генерал Марк Милли, возглавляющий Объединённый комитет начальников штабов Вооружённых сил США. По его словам, это необходимо для продолжения борьбы с ИГ*. Ранее Вашингтон заявлял, что выводит военнослужащих из республики, однако впоследствии заявил о необходимости «охраны» месторождений нефти. Как отмечают американские эксперты, на сохранении военного присутствия настаивают «ястребы» во главе с соратниками госсекретаря Майка Помпео, для которых восток Сирии стал плацдармом противодействия влиянию Ирана. Между тем опрошенные RT аналитики связывают непоследовательные шаги американцев в САР с внутриполитической ситуацией в США.

Председатель Объединённого комитета начальников штабов американских Вооружённых сил генерал Марк Милли заявил, что Пентагон намерен оставить в Сирии 500—600 военнослужащих.

«Численность контингента, который там останется, наверняка составит менее тысячи человек. Вероятно, речь идёт о пяти или шести сотнях. Это если говорить о том районе. А конкретных цифр мы не приведём, поскольку ещё находимся на стадии анализа», — заявил Милли в интервью телеканалу ABC.

По словам Милли, задачи американских войск в Сирии остаются прежними. Отвечая на вопрос ведущей, с какой целью США сохраняют своё военное присутствие в этой стране, Милли заявил, что это якобы необходимо для борьбы с ИГИЛ*.

«В регионе всё ещё присутствуют боевики ИГИЛ. И если не делать эту группировку объектом постоянного давления и внимания, то с крайне высокой вероятностью могут возникнуть условия для возрождения ИГИЛ», — подчеркнул председатель объединённого комитета начальников штабов.

По его словам, несмотря на то, что США, ликвидировав лидера ИГИЛ Абу Бакра аль-Багдади, нанесли террористам серьёзный удар, в Вашингтоне изучают возможность потенциального восстановления активности организации, у которой якобы уже появился новый лидер.

Председатель объединённого комитета начальников штабов американских вооружённых сил генерал Марк Милли

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Хождения по пустыне

Напомним, 7 октября президент США Дональд Трамп заявил, что США «пора выбираться из дурацких бесконечных войн... и вернуть солдат домой». Заявление было сделано на фоне сообщений об отходе американских военных со своих позиций в северной Сирии перед началом турецкой операции «Источник мира».

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Позже Пентагон сообщил о выводе из района турецкой операции 1000 военнослужащих. 19 октября министр обороны США Марк Эспер заявил, что «текущий план состоит в передислокации этих сил в западный Ирак». Колонны с американскими военными и правда появились в Ираке, США оставляли свои базы в Сирии. И как минимум одну из них они даже разбомбили.

Однако уже 21 октября министр обороны США Марк Эспер сообщил, что часть американских войск останется в Сирии для того, чтобы не допустить эксплуатации террористами нефтяных ресурсов страны. Также он подтвердил сохранение американского контингента на базе Эт-Танф на юго-востоке Сирии.

23 октября Трамп заявил, что «небольшой американский контингент останется в регионе, где находится нефть». Тогда президент США не стал уточнять, сколько именно американских военных он планирует оставить в Сирии.

На фоне этих заявлений в СМИ стали появляться сообщения о возвращении американских войск в Сирию и даже о строительстве новых баз в провинции Дейр эз-Зор. 25 октября Марк Эспер сообщил, что американские военные «укрепляют» свои позиции в этой провинции. На следующий день сирийское агентство SANA сообщило, что колонна американских военнослужащих и военной техники вернулась из Ирака в Сирию.

31 октября полковник Майлс Кэггинс, официальный представитель штаба операции «Непоколебимая решимость» (международная операция против ИГИЛ в Сирии и Ираке под руководством США), сообщил, что американцы «перенаправили» свои подразделения в Сирию.

«Мы перенаправляем силы операции «Непоколебимая решимость» на Дейр эз-Зор в Сирии для продолжения работы в партнёрстве с Сирийскими демократическими силами, чтобы разгромить остатки ИГИЛ, защитить критически важную инфраструктуру и воспретить доступ ИГИЛ к источникам дохода», — сообщил представитель Пентагона в своём Twitter.

We are repositioning @CJTFOIR forces to Deir ez Zor #Syria to continue partnering w/ #SDF to defeat ISIS remnants, protect critical infrastructure, & deny ISIS access to revenue sources. Mechanized forces provide infantry, maneuver, and firepower. — OIR Spokesman Col. Myles B. Caggins III (@OIRSpox) October 31, 2019

Также полковник Кэггинс разместил фотографии выгрузки с самолётов военно-транспортной авиации бронетехники, которая, по его словам, предназначена для размещения в восточной Сирии.

Позже турецкое информационное агентство Anadolu сообщило, что США передислоцировали 300 военнослужащих в Сирию и начали там строить две новые военные базы. После этих сообщений заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин заявил, что действия США по закреплению своего незаконного военного присутствия в Сирии являются «противоречащими международному праву и неприемлемыми».

11 ноября министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что США пытаются «по большому счёту ограбить САР и забрать под свой контроль нефтяные промыслы». По его словам, такая политика не способствует сирийскому урегулированию.

В свою очередь, официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков назвал действия Соединённых Штатов «международным государственным бандитизмом». По данным российского Минобороны, американские военные нелегально вывозили и вывозят нефть из Сирии. В ответ на обвинения в Госдепе США заявили, что нефть якобы «добывается местными властями на благо местных общин».

Как отметил в разговоре с RT эксперт Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин, противоречия в заявлениях и действиях американцев в Сирии могут объясняться в том числе разницей в подходах к решению проблемы между президентом Трампом и оказывающими на него давление сторонниками силовой политики.

«США путаются в показаниях, — заявил RT Блохин, — Трамп пытается усидеть на нескольких стульях. С одной стороны, он хотел бы вывести воинский контингент из Сирии. Но, пытаясь сделать это, он попал под критику ястребов. Те стали заявлять, что выиграли от этого Иран, Турция и Россия, а проиграли лишь США», — отметил эксперт.

Теперь, по его словам, президент Трамп пытается показать американской общественности, что он сильный политик: с одной стороны, уменьшил контингент, с другой — не уступил ключевые позиции геополитическим противникам.

Специальный представитель США по Сирии Джеймс Джеффри

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Гнездо «ястребов»

Ещё в прошлом году президент США Дональд Трамп заявлял о необходимости вывода войск из Сирии, но этого не произошло. Как отмечает обозреватель издания Foreign Policy Лара Селигман в статье «Как сторонники воинственного курса в отношении Ирана сорвали планы Трампа по выводу войск из Сирии», виноваты настроенные против Ирана элементы в окружении Трампа.

К ним она относит госсекретаря Майка Помпео, специального представителя США по Сирии Джеймса Джеффри и спецпосланника Джоэла Рейберна.Принадлежал к этой группе и бывший советник Трампа по вопросам национальной безопасности Джон Болтон.

По словам американского политолога, ещё в 2018 году команда Джеймса Джеффри строила планы сохранения американского присутствия на севере Сирии на неопределённый срок, чтобы лишить правительство Башара Асада и его союзников в Иране доступа к нефтяным полям. Эти же люди якобы убеждали сирийских курдов не идти на мировую с правительством Сирии.

«Несмотря на события последних трёх недель, сторонники воинственного курса в отношении Ирана и другие высокопоставленные чиновники до сих убеждают Трампа в том, что в Сирии необходимо оставить войска, подразумевая, что так можно помешать Асаду и «Исламскому государству» взять под контроль нефтяные месторождения. Таким образом они стремятся сделать этот вариант более предпочтительным для президента», — подчёркивала Лара Селигман в конце октября.

Сенатор-республиканец Рэнд Пол, в свою очередь, связал отказ от вывода войск из Сирии с позицией влиятельного сенатора-республиканца Линдси Грэма и лидера демократов в сенате Чака Шумера. Оба выступили резко против вывода войск из Сирии, а Грэм поддержал идею американского контроля над нефтяными месторождениями страны.

If you want to stop the endless wars, you actually have to leave. The U.S. guarding oil in Syria will only prolong the war & bring Kurds into conflict with Assad. Mr. President: don't listen to Lindsey Graham and Chuck Schumer and others who’ve been wrong for so long. — Senator Rand Paul (@RandPaul) October 27, 2019

Николас Херас, специалист по Сирии в исследовательском Центре новой американской безопасности, заявил в интервью Vice News, что группа «ястребов» во главе с Майком Помпео нацелена на сохранение контроля над восточной Сирией. По его мнению, в Дейр эз-Зоре США могут попытаться создать из местных арабских племён новое формирование для противостояния иранскому влиянию. По меньшей мере, такой проект обсуждается в экспертных кругах.

«США смогут выстроить сильную армию арабов-суннитов, способную предотвратить возрождение ИГИЛ, и с помощью этой же самой армии арабов-суннитов не только сорвать замыслы Ирана, но и дать ему бой на востоке Сирии, и, возможно, на западе Ирака, где тот обустроил так называемый «сухопутный мост» для сил «Хезболлы», находящихся в Ливане, и её же сил, действующих в Ираке и Иране», — описывает этот проект аналитик.

В октябре альтернативный рецепт сохранения американского военного присутствия в Сирии предлагал основатель ЧВК Blackwater Эрик Принс, которого считают человеком, близким к администрации Трампа. В интервью Fox News Принс заявил, что американских солдат можно заменить наёмниками, услуги которых бы оплачивались за счёт продажи сирийской нефти. Таким образом, по его словам, нефтяные поля Сирии были бы защищены не только от ИГИЛ, но и от Ирана и Турции.

Как отметил в разговоре с RT главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев, за фразами о противодействии террористам скрываются опасения американцев уступить энергоресурсы Сирии своим геополитическим противникам.

«Они имеют в виду совсем другие вещи, когда говорят о наличии боевиков. На самом деле их больше всего беспокоит регулярная сирийская армия и вооружённые силы России», — заявил Васильев.

Добыча нефти в Сирии

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Перспективы выхода

По словам Константина Блохина, 500—600 человек воинского контингента в Сирии — это «капля в море». Однако эти небольшие силы будут контролировать «ключевой ресурс», который обеспечивал значительную часть доходов Сирийского правительства до начала в 2011 году гражданской войны, — нефть.

Захватив нефть, США смогут оказывать давление на сирийских курдов и в обмен на доступ к месторождениям и денежным потокам от продажи углеводородов пытаться провоцировать курдов «дестабилизировать ситуацию» в регионе, считает эксперт.

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«Это станет проблемой для Турции, проблемой для Сирии и проблемой для России, которая пытается выступить модератором в этом вопросе и содействовать послевоенному восстановлению страны», — отмечает политолог.

Тем не менее, по мнению Константина Блохина, рано или поздно США всё-таки вынуждены будут оставить Сирию.

«Американцы там будут находиться до последнего, но им придётся уходить, — считает эксперт. — Это будет связано с усилением контроля сирийского правительства над территориями страны».

По мнению Васильева, американские военнослужащие не спешат покидать Сирию ещё и потому, что заявления о выводе войск совпали с процессом импичмента Трампа. Президент США сейчас не может бороться против истеблишмента сразу на двух фронтах и уступил по сирийскому вопросу, посчитав более приоритетным сопротивление демократам.

«Если импичмент Трампа отойдёт на второй план, я не исключаю, что Трамп с его упёртостью может опять вернуться к этой проблеме по внутриполитическим причинам: он обещал вывести войска из Сирии в случае победы над ИГИЛ, и он должен выполнить своё обещание», — резюмирует эксперт.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.