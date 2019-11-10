В Пентагоне заявили о намерении оставить в Сирии до 600 военнослужащих

Порядка 500—600 американских военнослужащих останутся в Сирии, заявил председатель Объединённого комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли.

«Менее тысячи, скорее в районе 500 с чем-то, может быть, около 600», — ответил Милли на соответствующий вопрос в эфире телеканала ABC.

EXCLUSIVE: New Joint Chiefs Chairman Gen. Mark Milley tells @martharaddatz there will be "less than a thousand" troops remaining in Syria following Pres. Trump's call to withdraw: "The footprint will be small, but the objective will remain the same." https://t.co/fmjDRqkSPBpic.twitter.com/NDfDX6EY0T — ABC News (@ABC) November 10, 2019

В конце октября газета The Wall Street Journal со ссылкой на источник в американской администрации заявила о планах Белого дома оставить около 500 военных и несколько десятков боевых танков на северо-востоке Сирии.

7 октября президент США Дональд Трамп, говоря о ситуации в Сирии, заявил, что для Соединённых Штатов пришло время «выйти из бесконечных войн» и вернуть своих солдат домой.