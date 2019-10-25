WSJ: США планируют оставить 500 военных на северо-востоке Сирии
«Белый дом рассматривает варианты сохранения на северо-востоке Сирии около 500 американских военнослужащих, а также нескольких десятков боевых танков и другого оборудования», — говорится в сообщении.
Издание отмечает, что такое решение не согласуется с ранее принятым решением американского лидера Дональда Трампа о выводе войск из Сирии.
7 октября Трамп, говоря о ситуации в Сирии, заявил, что для Соединённых Штатов пришло время «выйти из бесконечных войн» и вернуть своих солдат домой.
21 октября министр обороны США Марк Эспер сообщил, что американская сторона намерена оставить часть своих войск в деревнях около нефтяных полей на северо-востоке Сирии.