«Будем сражаться там, где нам выгодно»: Трамп заявил, что США пора выйти из «бесконечных войн»

Соединённым Штатам пора «выйти из бесконечных войн», заявил глава Белого дома Дональд Трамп, упомянув американское военное присутствие в Сирии. Он отметил, что США будут сражаться только «там, где им выгодно». В декабре 2018 года Трамп заявил о начале вывода войск из Сирии, однако этот план до сих пор не реализован. Эксперты считают, что заявления Трампа указывают на неготовность Вашингтона вести масштабную войну с терроризмом. В то же время аналитики сомневаются, что оружейное лобби в США позволит президенту реализовать эти намерения.

США пора «выйти из бесконечных войн» и вернуть солдат домой, считает глава Белого дома Дональд Трамп.

«США, как предполагалось, должны были находиться в Сирии 30 дней... Но мы там остались и всё больше увязали в боях без видимой цели, — написал президент в Twitter. — Нам пора выбираться из этих дурацких бесконечных войн, многие из которых носят межплеменной характер, и вернуть наших солдат домой».

The United States was supposed to be in Syria for 30 days, that was many years ago. We stayed and got deeper and deeper into battle with no aim in sight. When I arrived in Washington, ISIS was running rampant in the area. We quickly defeated 100% of the ISIS Caliphate,..... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 7, 2019

По словам Трампа, после его избрания Соединённые Штаты «быстро» победили «100% халифата». Он считает, что теперь Турция, Европа, Сирия, Иран, Ирак, Россия и курды «должны справляться с этой ситуацией». Отдельно он обратил внимание на курдские формирования, которые сражались на стороне США, но «получали за это огромное количество денег и снаряжения».

«Мы будем сражаться там, где нам выгодно, и только с расчётом на победу», — заключил американский президент.

Комментируя слова Трампа, эксперт Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин предположил, что глава Белого дома действительно хочет выхода войск из Сирии. В беседе с RT эксперт рассказал об указывающих на это признаках.

«Нужно принять во внимание тот факт, что на должность советника по национальной безопасности назначен Роберт О'Брайен, человек сверхлояльный. Очевидно, что Трамп получил большую свободу манёвра», — считает эксперт.

Блохин допустил, что многим в Соединённых Штатах подобные заявления могут не понравиться, но он придерживается мнения, что всё это встраивается во внешнеполитический курс Дональда Трампа.

«Американцам уже нет места в Сирии. Президент США не раз говорил о больших растратах на Ближнем Востоке и необходимости инвестировать эти деньги во внутреннюю инфраструктуру страны. Трамп — бизнесмен, и нужно отчётливо различать его воинственную риторику и конкретные действия», — заметил эксперт.

Уход США из Сирии

В декабре 2018 года Дональд Трамп заявил о победе над ИГ* в Сирии и последующем выводе американских войск из САР. По словам президента, победа над «Исламским государством» была единственной целью пребывания американских войск в этой ближневосточной стране. Вскоре его слова пояснила пресс-служба Белого дома.

«Мы приступили к возвращению войск США, переходя к следующему этапу данной кампании», — говорится в заявлении пресс-секретаря Белого дома Сары Сандерс от 19 декабря.

«Мы продолжим совместную работу, чтобы лишить радикальных исламских террористов территории, финансирования, поддержки и любых способов проникновения через наши границы», — добавила она.

Заявление Трампа вскоре дополнил Джон Болтон. В январе он заявил, что вывод американских войск из Сирии, сам ход этого процесса будет зависеть от тех целей, которых хотят добиться США. К этим целям Болтон причислил разгром ИГ и защиту курдов. Отметим, что в сентябре 2019 года Болтон был освобождён от занимаемой им должности.

Между тем из заявлений властей Сирии следует, что анонсированные США планы не были доведены до конца.

В конце сентября об этом сообщил глава сирийского МИД Валид Муаллем, призвав вывести из Сирии все иностранные войска, незаконно пребывающие на территории республики.

«США и Турция сохраняют незаконное военное присутствие на севере Сирии. Они дошли до такой наглости, как проведение переговоров и создание так называемой зоны безопасности на севере Сирии», — сказал он, выступая на Генеральной Ассамблее ООН. Его слова приводит РИА Новости.

Кроме того, координационные штабы России и Сирии потребовали от США вывести войска.

«Поскольку командование американских войск в зоне Эт-Танф демонстрирует неспособность обеспечить взятые США на себя обязательства по реализации оперативного плана ООН, требуем от американской стороны незамедлительно покинуть оккупируемую территорию Сирии», — указывается в сообщении от 1 октября.

Позднее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что США приступили к выводу войск с северо-востока Сирии, где Анкара может провести военную операцию против курдов. Как рассказал Эрдоган, США приступили к отводу войск после его переговоров с Трампом, которые состоялись вечером 6 октября.

Как полагает член-корреспондент Академии военных наук американист Сергей Судаков, следует обратить наиболее пристальное внимание на ту часть высказывания Трампа, где он говорит о дороговизне этих кампаний для США.

«Если объяснить нормальным языком, это означает, что когда они входили в войны в Ираке, Афганистане и Сирии, то преследовали одну цель — защиту США и всего человечества от терроризма. По большому счёту США говорят сейчас, что войну с терроризмом они не тянут», — предположил эксперт в беседе с RT.

Перемещение войск США на северо-востоке Сирии

Вместе с тем, полагает эксперт, для рядовых американских избирателей это хороший знак, поскольку появляются основания полагать, что деньги начнут вкладывать не в военные кампании, а в другие сферы. Однако Судаков усомнился, что оружейное и военное лобби легко позволит Трампу реализовать обозначенные им намерения. Эксперт предположил, что вместо регулярных войск в Сирии окажутся частные военные компании.

«И денег они будут поглощать не меньше, чем стоят регулярные войска», — полагает Судаков.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.