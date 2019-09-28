МИД Сирии требует вывода всех незаконных иностранных войск из страны

Глава сирийского МИД Валид Муаллем потребовал вывести из Сирии все иностранные войска, которые незаконно находятся на территории страны.

Об этом сообщает РИА Новости.

«США и Турция сохраняют незаконное военное присутствие на севере Сирии. Они дошли до такой наглости, как проведение переговоров и создание так называемой зоны безопасности на севере Сирии», — сказал он, выступая на Генеральной Ассамблее ООН.

По его словам, подобного рода поведение является нарушением международного права и Устава ООН.

Как отметил министр, если иностранные войска не покинут Сирию, то Дамаск оставляет за собой право «на любые контрмеры в соответствии с международным правом».

Ранее Муаллем заявил, что в Идлибе террористы удерживают сирийцев «в качестве живого щита».