МИД Сирии требует вывода всех незаконных иностранных войск из страны

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Глава сирийского МИД Валид Муаллем потребовал вывести из Сирии все иностранные войска, которые незаконно находятся на территории страны.
МИД Сирии требует вывода всех незаконных иностранных войск из страны
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости.

«США и Турция сохраняют незаконное военное присутствие на севере Сирии. Они дошли до такой наглости, как проведение переговоров и создание так называемой зоны безопасности на севере Сирии», — сказал он, выступая на Генеральной Ассамблее ООН.

По его словам, подобного рода поведение является нарушением международного права и Устава ООН.

Как отметил министр, если иностранные войска не покинут Сирию, то Дамаск оставляет за собой право «на любые контрмеры в соответствии с международным правом».

Ранее Муаллем заявил, что в Идлибе террористы удерживают сирийцев «в качестве живого щита».

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