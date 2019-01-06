Болтон заявил, что вывод войск США из Сирии зависит от ликвидации ИГ

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что вывод войск США из Сирии зависит от полной ликвидации боевиков террористической организации «Исламское государство»*.

Об этом информирует The Associated Press.

«Есть цели, которые мы хотим выполнить, от которых зависит вывод (войск. — RT)... График вытекает из политических решений, которые нам необходимо реализовать», — заявил Болтон.

Эти условия, по его словам, включают в себя разгром остатков ИГ в Сирии и защиту курдов.

19 декабря 2018 года США объявили о начале вывода своих войск с территории Сирии.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.