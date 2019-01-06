Болтон заявил, что вывод войск США из Сирии зависит от ликвидации ИГ

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Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что вывод войск США из Сирии зависит от полной ликвидации боевиков террористической организации «Исламское государство»*.
Болтон заявил, что вывод войск США из Сирии зависит от ликвидации ИГ
  • Reuters

Об этом информирует The Associated Press.

«Есть цели, которые мы хотим выполнить, от которых зависит вывод (войск. — RT)... График вытекает из политических решений, которые нам необходимо реализовать», — заявил Болтон.

Эти условия, по его словам, включают в себя разгром остатков ИГ в Сирии и защиту курдов.

19 декабря 2018 года США объявили о начале вывода своих войск с территории Сирии.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

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