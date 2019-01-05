Болтон прибыл в Израиль для обсуждения вопросов сотрудничества

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон прибыл в Израиль для встречи с высшим руководством страны, в ходе которой планируется обсудить сотрудничество двух стран.

«Только что приземлился в Израиле. С нетерпением ждём завтрашней встречи с высокопоставленными официальными лицами Израиля для обсуждения ряда общих приоритетов Соединённых Штатов и Израиля, в том числе твёрдой приверженности США безопасности Израиля», — написал он в Twitter.

Ранее Болтон сообщил, что во время своей поездки в Турцию и Израиль в январе 2019 года обсудит следующий этап борьбы с террористической организацией «Исламское государство»* после вывода войск США из Сирии.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.