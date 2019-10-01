Координационные штабы России и САР потребовали от США покинуть Сирию

Координационные штабы России и Сирии потребовали от Соединённых Штатов вывести все свои войска с территории САР.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление штабов.

«Поскольку командование американских войск в зоне Эт-Танф демонстрирует неспособность обеспечить взятые США на себя обязательства по реализации оперативного плана ООН, требуем от американской стороны незамедлительно покинуть оккупируемую территорию Сирии», — указывается в сообщении.

Отмечается, что после вывода американских войск законное сирийское правительство намерено установить конституционной порядок и очистить данный район от террористов.

Вместе с этим штабы обратились к региональным представителям ООН, отвечающим за решение гуманитарных вопросов в Сирии, с просьбой дать оценку действиям США.

Ранее глава сирийского МИД Валид Муаллем потребовал вывести из Сирии все иностранные войска, которые незаконно находятся на территории страны.