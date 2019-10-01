Координационные штабы России и САР потребовали от США покинуть Сирию

Короткая ссылка
Координационные штабы России и Сирии потребовали от Соединённых Штатов вывести все свои войска с территории САР.
Координационные штабы России и САР потребовали от США покинуть Сирию
  • Reuters

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление штабов.

«Поскольку командование американских войск в зоне Эт-Танф демонстрирует неспособность обеспечить взятые США на себя обязательства по реализации оперативного плана ООН, требуем от американской стороны незамедлительно покинуть оккупируемую территорию Сирии», — указывается в сообщении.

Отмечается, что после вывода американских войск законное сирийское правительство намерено установить конституционной порядок и очистить данный район от террористов.

Вместе с этим штабы обратились к региональным представителям ООН, отвечающим за решение гуманитарных вопросов в Сирии, с просьбой дать оценку действиям США.

Ранее глава сирийского МИД Валид Муаллем потребовал вывести из Сирии все иностранные войска, которые незаконно находятся на территории страны.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить