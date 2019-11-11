Лавров осудил попытки США взять под контроль добычу нефти в Сирии

Глава российского МИД Сергей Лавров осудил попытки Соединённых Штатов взять под свой контроль нефтяные месторождения в Сирии.

«Насчёт того, что делают США на севере Сирии..., конечно же, их попытка по большому счёту ограбить САР и забрать под свой контроль нефтяные промыслы она противозаконна и ничего хорошего сирийскому урегулированию не несёт», — заявил Лавров.

Министр отметил, что подобные действия сохраняют «дополнительный серьёзный раздражитель, серьёзную угрозу в этой части Сирии».

Ранее президент Сирии Башар Асад в интервью RT заявил, что США всегда стремятся подвергнуть другие страны разграблению, отбирая у них нефть и «политические права».

В свою очередь в Пентагоне заявляли, что прибыль от сирийской нефти, места добычи которой контролируют военные США, достаётся арабо-курдским Сирийским демократическим силам.

По словам главы оборонного ведомства Марка Эспера, американские военнослужащие продолжат защищать нефтяные месторождения и ответят на любые попытки других сторон установить над ними контроль.