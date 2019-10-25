США усилят свои позиции в сирийской провинции Дейр-эз-Зор

США отправят дополнительные силы в провинцию Дейр-эз-Зор в Сирии, чтобы охранять там нефтяные ресурсы и не позволить боевикам взять над ними контроль. Об этом заявил глава Пентагона Марк Эспер.

«Мы укрепляем эти позиции, в том числе механизированными силами... Наша миссия в Сирии сохраняется с той же целью, с какой она была начата, — для борьбы с ИГ*. Это основная миссия, она не меняется. Мы примем меры, чтобы не допустить контроля ИГ над нефтяными ресурсами», — сказал он во время брифинга.

По его словам, если террористы завладеют ресурсами, они получат больше возможностей.

Ранее Эспер заявил, что США намерены оставить часть войск в деревнях около нефтяных полей на северо-востоке Сирии. По его словам, это необходимо, чтобы не допустить взятия под контроль этой местности боевиками.

После этого МИД России призвал вернуть Дамаску нефтяные объекты в Сирии.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.