Присутствие внаём: Асад заявил о нескольких тысячах военных США в Сирии

Президент Сирии Башар Асад заявил, что в стране действуют несколько тысяч американских военных, значительная часть которых — сотрудники частных военных компаний. Официально Пентагон говорит о нескольких сотнях военнослужащих, которые заняты, в том числе, охраной нефтяных месторождений. По мнению экспертов, Вашингтон намеренно занижает степень своего присутствия в арабской республике. При этом окончательно американские силы будут выведены из Сирии только когда США выторгуют для себя определённые преференции, считают аналитики.

В Сирии находятся несколько тысяч американских военных, а не несколько сотен, как утверждает Вашингтон. Об этом заявил президент арабской республики Башар Асад в интервью китайскому телеканалу Phoenix. По его словам, в это число входят сотрудники частных военных компаний (ЧВК).

«В своих войнах американский режим в значительной степени полагается на ЧВК, такие как Blackwater в Ираке и другие. Даже если американских военных в Сирии было несколько сотен, помимо них в стране воюют тысячи, а может, и десятки тысяч сотрудников таких компаний. Вот почему реальную цифру установить трудно, но счёт определённо идёт на тысячи», — приводит слова Асада SANA.

При этом в продолжении американского присутствия в Сирии Асад не винит самого президента США Дональда Трампа. По словам главы арабской республики, политическая система Соединённых Штатов находится под контролем лоббистов. В частности, это относится и к политике Вашингтона по отношению к Дамаску, подчеркнул Асад.

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В качестве меры против американского присутствия Асад назвал борьбу с терроризмом в стране. Как считает сирийский президент, группы оппозиции, лояльные США, можно в рамках мирного процесса привлечь к этой борьбе. Результатом станет уход американских сил из Сирии.

Ранее глава Пентагона Марк Эспер заявлял, что в Сирии останутся около 600 американских военных. По оценке агентства Reuters, численность контингента США в арабской республике сократилась с приблизительно 1 тыс. человек до 600 после того, как в октябре президент Дональд Трамп объявил об уходе из этого ближневосточного государства.

Однако в Вашингтоне неоднократно подчёркивали, что оставят военных для «охраны» нефтяных месторождений. Как отмечал Эспер, доходы с продажи нефти будут принадлежать формирования сирийской оппозиции — Сирийским демократическим силам (СДС).

«Соединённые Штаты будут поддерживать контроль над нефтяными месторождениями на северо-востоке Сирии… Вооружённые силы США дадут серьёзный ответ любым силам, которые будут им угрожать», — заявил он.

В Минобороны России указывали, что на практике доходы от контрабанды нефти направляются на счета американских ЧВК и разведывательных служб.

«С учётом того, что стоимость одного барреля сирийской контрабандной нефти составляет $38, ежемесячная выручка этого «частного бизнеса» американских государственных служб превышает $30 млн», — подчёркивали в ведомстве.

«Силами наёмников»

Тактика «опосредованной войны», или «прокси-войны», уже долгое время используется Соединёнными Штатами, отметил директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберёзкин.

«США давно используют такую практику, так называемая прокси-война, которая ведётся силами наёмников. Они выполняют задачи в интересах США, и их численность действительно достаточно высока. Башар Асад прав, когда говорит о нескольких тысячах человек», — сказал он RT.

США изначально вводили свои войска в страны Ближнего Востока, чтобы добиться дестабилизации в этом регионе, а потому они не заинтересованы в сокращении своего присутствия здесь, отметил Подберёзкин.

«Американцы не для того разрабатывали стратегию дестабилизации Среднего и Ближнего Востока и вводили свои войска, не для этого всем этим занимались, чтобы потом выводить. Они не будут выводить войска из Сирии до конца. В том числе они не будут выводить из Афганистана. Они оставят своих советников и частные военные компании», — убеждён аналитик.

При этом публичные заявления о выходе из страны или сокращении своего присутствия используются Вашингтоном для того, чтобы скрыть своё участие в конфликтах на территории арабской республики, отметил эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.