Присутствие внаём: Асад заявил о нескольких тысячах военных США в Сирии

Короткая ссылка
Георгий Мосалов, Анастасия Румянцева
Президент Сирии Башар Асад заявил, что в стране действуют несколько тысяч американских военных, значительная часть которых — сотрудники частных военных компаний. Официально Пентагон говорит о нескольких сотнях военнослужащих, которые заняты, в том числе, охраной нефтяных месторождений. По мнению экспертов, Вашингтон намеренно занижает степень своего присутствия в арабской республике. При этом окончательно американские силы будут выведены из Сирии только когда США выторгуют для себя определённые преференции, считают аналитики.
Присутствие внаём: Асад заявил о нескольких тысячах военных США в Сирии
  • AFP
  • © Delil SOULEIMAN

В Сирии находятся несколько тысяч американских военных, а не несколько сотен, как утверждает Вашингтон. Об этом заявил президент арабской республики Башар Асад в интервью китайскому телеканалу Phoenix. По его словам, в это число входят сотрудники частных военных компаний (ЧВК).

«В своих войнах американский режим в значительной степени полагается на ЧВК, такие как Blackwater в Ираке и другие. Даже если американских военных в Сирии было несколько сотен, помимо них в стране воюют тысячи, а может, и десятки тысяч сотрудников таких компаний. Вот почему реальную цифру установить трудно, но счёт определённо идёт на тысячи», — приводит слова Асада SANA.

При этом в продолжении американского присутствия в Сирии Асад не винит самого президента США Дональда Трампа. По словам главы арабской республики, политическая система Соединённых Штатов находится под контролем лоббистов. В частности, это относится и к политике Вашингтона по отношению к Дамаску, подчеркнул Асад.

Также по теме
Военная техника армии США в Сирии Безвыходное положение: зачем Пентагон намерен оставить в Сирии около полутысячи военнослужащих
В Сирии останутся 500—600 американских военных. Об этом заявил генерал Марк Милли, возглавляющий Объединённый комитет начальников...

В качестве меры против американского присутствия Асад назвал борьбу с терроризмом в стране. Как считает сирийский президент, группы оппозиции, лояльные США, можно в рамках мирного процесса привлечь к этой борьбе. Результатом станет уход американских сил из Сирии.

Ранее глава Пентагона Марк Эспер заявлял, что в Сирии останутся около 600 американских военных. По оценке агентства Reuters, численность контингента США в арабской республике сократилась с приблизительно 1 тыс. человек до 600 после того, как в октябре президент Дональд Трамп объявил об уходе из этого ближневосточного государства.

Однако в Вашингтоне неоднократно подчёркивали, что оставят военных для «охраны» нефтяных месторождений. Как отмечал Эспер, доходы с продажи нефти будут принадлежать формирования сирийской оппозиции — Сирийским демократическим силам (СДС).

«Соединённые Штаты будут поддерживать контроль над нефтяными месторождениями на северо-востоке Сирии… Вооружённые силы США дадут серьёзный ответ любым силам, которые будут им угрожать», — заявил он.

В Минобороны России указывали, что на практике доходы от контрабанды нефти направляются на счета американских ЧВК и разведывательных служб.

«С учётом того, что стоимость одного барреля сирийской контрабандной нефти составляет $38, ежемесячная выручка этого «частного бизнеса» американских государственных служб превышает $30 млн», — подчёркивали в ведомстве.

«Силами наёмников»

 

Тактика «опосредованной войны», или «прокси-войны», уже долгое время используется Соединёнными Штатами, отметил директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберёзкин.

«США давно используют такую практику, так называемая прокси-война, которая ведётся силами наёмников. Они выполняют задачи в интересах США, и их численность действительно достаточно высока. Башар Асад прав, когда говорит о нескольких тысячах человек», — сказал он RT.

США изначально вводили свои войска в страны Ближнего Востока, чтобы добиться дестабилизации в этом регионе, а потому они не заинтересованы в сокращении своего присутствия здесь, отметил Подберёзкин.

«Американцы не для того разрабатывали стратегию дестабилизации Среднего и Ближнего Востока и вводили свои войска, не для этого всем этим занимались, чтобы потом выводить. Они не будут выводить войска из Сирии до конца. В том числе они не будут выводить из Афганистана. Они оставят своих советников и частные военные компании», — убеждён аналитик.

При этом публичные заявления о выходе из страны или сокращении своего присутствия используются Вашингтоном для того, чтобы скрыть своё участие в конфликтах на территории арабской республики, отметил эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.

«Они пытаются скрыть эти цели, пытаются скрыть своё военное присутствие и пытаются создать ситуацию, при которой не будут уходить из Сирии вообще, пытаясь выторговывать определённые преференции при своём полном уходе. Поэтому два раза, которые Трамп говорил о выводе войск, они ни к какому результату не привели — войска остались», — сказал он RT.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить