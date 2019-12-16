Асад заявил о тысячах американских военных в Сирии

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В Сирии находятся не сотни, а несколько тысяч американских военных, в том числе сотрудники частных военных компаний, заявил сирийский президент Башар Асад в интервью китайскому телеканалу Phoenix.
Асад заявил о тысячах американских военных в Сирии
  • © Пресс-служба президента Сирии

По его словам, американский режим в войнах опирается в основном на ЧВК.

«Если у них несколько сотен американских военных в Сирии, то в настоящее время у них тысячи, а может быть, десятки тысяч людей, которые работают в этих компаниях, и они участвуют в боях внутри Сирии. Поэтому трудно узнать истинное число, но, скорее всего, их тысячи», — цитирует Асада SANA.

В конце ноября командующий Центральным командованием ВС США Кеннет Маккензи заявил, что в восточной части САР присутствуют около 500 американских военнослужащих. Он отметил, что в ближайшее время ожидается возобновление ими операции против «Исламского государства»*.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

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