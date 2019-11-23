Около 500 военных США сохраняют боеготовность на востоке Сирии

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Командующий Центральным командованием ВС США Кеннет Маккензи заявил, что в восточной части Сирии присутствуют около 500 американских военнослужащих, ожидается возобновление ими операции против ИГ* в ближайшее время.
Около 500 военных США сохраняют боеготовность на востоке Сирии
  • © SAUL LOEB
  • AFP

«Мы намерены оставаться в этом положении, работая с нашими партнёрами из СДС (Сирийских демократических сил. — RT), чтобы продолжать операции против ИГИЛ в долине реки Евфрат», — цитирует его Al Arabiya.

Ранее председатель Объединённого комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли заявил о намерении оставить в Сирии до 600 военнослужащих.

27 октября президент Соединённых Штатов Дональд Трамп объявил, что лидер «Исламского государства» Абу Бакр аль-Багдади ликвидирован в ходе спецоперации США в Сирии, 29 октября — что американские солдаты уничтожили первого заместителя главаря ИГ.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

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