«Сохранить стратегические позиции»: почему Пентагон заговорил об активизации ИГ в Сирии

Военная операция Турции в Сирии и частичный вывод американских войск из зоны её проведения дал «Исламскому государству»* возможность для перегруппировки сил и подготовки к новым действиям. Об этом говорится в докладе Управления генерального инспектора Пентагона. В нём отмечается, что уничтожение лидера организации Абу Бакра аль-Багдади не окажет на ИГ сильного влияния, а главной сдерживающей террористов силой были и остаются курдские отряды Сирийских демократических сил. Эксперты считают, что этот доклад призван надавить на Турцию в период сложных переговоров, пересмотреть историю сирийского конфликта в пользу Вашингтона, а также оправдать присутствие США в САР.

Террористы «Исламского государства» использовали частичный вывод войск США из Сирии, а также военную операцию Турции против курдских вооружённых формирований, чтобы перегруппироваться и подготовится к новым действиям, в том числе к терактам в странах Запада. Об этом говорится в докладе Управления генерального инспектора Пентагона, посвящённого ситуации в Сирии.

В докладе утверждается, что операция ВС Турции «Источник мира», которая началась 9 октября, повлияла на действия США по сдерживанию ИГИЛ и взаимодействие с главным союзником Вашингтона — курдскими Сирийскими демократическими силами (СДС).

«Исламское государство» воспользовалось турецким вторжением и последующим частичным выводом американских войск для восстановления своих мощностей и ресурсов в Сирии, а также для укрепления своей способности планировать атаки в других странах», — говорится в документе.

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В докладе также отмечается, что устранение лидера «Исламского государства» Абу Бакра аль-Багдади не повлияет на «непрерывность деятельности» и «общую слаженность» террористической организации.

«Анализ данных из открытых источников также показывает, что хотя смерть аль-Багдади и стала серьёзным ударом по ИГ, это вряд ли полностью уничтожит угрозу со стороны террористической организации», — отмечают аналитики Пентагона.

Авторы документа утверждают, что без значимого присутствия сил США в Сирии, обеспечивающих «контртеррористическое давление», ИГ будет активнее помогать террористическим ячейкам в странах Запада.

Появление этого доклада объясняется тем, что в Вашингтоне недовольны действиями турецких войск в Сирии и существующим переговорным процессом между Москвой, Анкарой и Тегераном, который направлен на стабилизацию ситуации в Сирии, пояснил в разговоре с RT руководитель Центра военно-политических исследований ИСК РАН Владимир Батюк.

Турецкие военные в Сирии

Reuters

© Khalil Ashawi

«На самом деле террористические группировки существовали и продолжают существовать в этом регионе, в том числе за счёт прямой поддержки со стороны США», — отметил аналитик.

Военный политолог, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г. В. Плеханова Андрей Кошкин в беседе с RT напомнил, что доклад появился на фоне обострения отношений между Вашингтоном и Анкарой и непростых переговоров между лидерами США и Турции.

«Сейчас Пентагону надо поддержать своего президента в весьма непростой ситуации, когда ему приходится и отбиваться от начавшейся процедуры импичмента и доказывать, что внешнеполитическая траектория США на Ближнем Востоке имеет целесообразность и Вашингтон никому не уступает, в частности России и Турции. Исходя из этого, Вашингтону нужно обвинить Анкару в том, что «Источник мира» является операцией, которая позволила ИГИЛ собраться с силами и продолжать быть угрозой для мировой общественности», — пояснил эксперт.

Внимание к курдам

В докладе отмечается, что российские, турецкие и сирийские правительственные силы якобы не будут уделять первоочередное внимание борьбе с ИГ, из-за чего тяготы борьбы с террористами лягут на плечи курдских формирований СДС, которых США считают своими главными союзниками в регионе.

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Так, аналитики Пентагона утверждают, что СДС, лишившись поддержки американских военных, могут столкнуться с попытками боевиков «Исламского государства» освободить террористов из контролируемых курдами тюрем

«Ссылаясь на информацию из открытых источников, разведка сообщает об активации «спящих ячеек» ИГ с целью наращивания атак на СДС. В краткосрочной перспективе, без давления, вызванного антитеррористической деятельностью, ИГ, вероятно, станет более свободно действовать на северо-востоке Сирии, развивая тайные сети, и будет пытаться освободить своих членов, содержащихся в управляемых СДС тюрьмах», — говорится в докладе.

В документе также отмечается, что Пентагон продолжает снабжать СДС оружием, однако прекратил непосредственную подготовку и обучение под руководством американских инструкторов. Составители доклада указывают, что по состоянию на третий квартал 2019 года численность вооружённых отрядов СДС достигала 100 тыс. человек.

Владимир Батюк отметил, что СДС внесли определённый вклад в борьбу с ИГ на севере Сирии. При этом они были не единственной силой, сражавшейся с террористами в регионе.

«Конечно, курды внесли определенный вклад в борьбу с ИГИЛ. Но главным их достоинством с точки зрения Вашингтона является то, что курдские Сирийские демократические силы — проамериканские. Пентагон с их помощью хочет сохранить не только контроль над нефтью, но и свои стратегические позиции в жизненно важном регионе», — отметил эксперт.

США выгодно продемонстрировать всему миру, что они и их союзники победили ИГИЛ, а не Россия и правительственная армия САР, пояснил Андрей Кошкин. Данный доклад производит «ревизию истории сирийского конфликта», а также роли его участников, отметил политолог.

«В докладе косвенно утверждается, что единственной сдерживающей ИГИЛ силой в регионе были курдские Сирийские демократические силы, потому что их поддерживают США. Конечно, США нужно представить ситуацию так, что именно эти силы смогли обуздать и купировать действия ИГИЛ и помочь победить «халифат» на территории Сирии», — заключил эксперт.

Напомним, в ходе переговоров между Турцией и США 17 октября было достигнуто соглашение о прекращении огня в районе проведения операции, условием которого был вывод курдских формирований из зоны операции. После этого 22 октября в Сочи прошли переговоры президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана, по итогам которых был подписан меморандум о взаимопонимании.

Совместный российско-турецкий военный патруль на северо-востоке Сирии

AFP

© Delil Souleiman

В меморандуме закреплялось ограничение зоны проведения турецкой операции между городами Тель-Абьядом и Рас-эль-Айном. В свою очередь, Москва пообещала содействовать отводу курдских формирований от границы с Турцией на глубину 30 км.

Разногласия по вопросу присутствия СДС на севере и северо-востоке Сирии (в пограничных с Турцией регионах) привели к напряжённости в отношениях Вашингтона и Анкары. 30 октября конгресс США одобрил законопроект о санкциях против Турции за военную операцию против курдов.

В случае его утверждения под санкции попадут высшие турецкие должностные лица, причастные к проведению операции «Источник мира», включая министра обороны Хулуси Акара. Также законопроект предусматривает блокировку активов турецких чиновников и введение ограничительных мер против турецкого государственного банка Halkbank.

Сохранение присутствия

Несмотря на неоднократные заявления Дональда Трампа о возвращении американских войск домой из Сирии, США сохранили военное присутствие на северо-востоке страны.

Так, 12 ноября председатель Объединённого комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли заявил, что в Сирии останется батальон американской армии (500—600 военнослужащих).

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Андрей Кошкин отметил, что вывод американских военных из Сирии произошёл только на словах — численность контингента армии США на Ближнем Востоке, наоборот, увеличилась.

«Произошла непонятная переброска. Одну тысячу человек переправили в Ирак, ещё 3 тыс. бросят в Саудовскую Аравию, соответственно, численность американских солдат увеличилась на Ближнем Востоке, не убавилась. Американцы просто передислоцировали их, а не вывели», — напомнил эксперт.

Глава американского оборонного ведомства Марк Эспер заявил, что целью оставшихся в Сирии американских военнослужащих является «защита» нефтяных месторождений.

При этом в Пентагоне отметили, что прибыль от сирийской нефти, места добычи которой контролируют военные США, достаётся курдским «местным властям», а также СДС.

США хотят отрезать доступ сирийского правительства к этим источникам нефти, чтобы создать трудности для восстановления сирийской экономики, отметил в разговоре с RT эксперт Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин. Он добавил, что Вашингтон своими действиями активно пытается дестабилизировать регион.

«Вашингтон этой нефтью будет постоянно подпитывать курдов, чтобы подталкивать Анкару к решению курдского вопроса на сирийской территории, таким образом сталкивая Турцию с Сирией и саботируя послевоенное устройство страны. Кроме того, США хотят спутать все карты России, которая является гарантом безопасности Сирии и своеобразным модератором, поскольку она пытается сгладить проблемные углы между курдами, Сирией и Турцией. Очевидно, что сирийская нефть — это очаг напряжённости, который позволяет дестабилизировать обстановку», — пояснил эксперт.

* Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.