В Пентагоне не исключили возможность отправки новых военных в Сирию
Как информирует РИА Новости, об этом он заявил на форуме по безопасности в Калифорнии.
«Думаю, что да. А если нет, то мы направим дополнительные силы», — сказал Эспер, отвечая на вопрос, достаточно ли у Соединённых Штатов сил в Сирии.
Он отметил, что постоянно консультируется с Объединённым комитетом начальников штабов и Центральным командованием ВС США, чтобы у них было всё необходимое для выполнения задач.
Также Эспер добавил, что Пентагон по-прежнему считает своей миссией окончательный разгром террористической группировки «Исламское государство»*.
В ноябре в Пентагоне заявили, что около 500 американских военных сохраняют боеготовность на востоке Сирии.
27 октября президент Соединённых Штатов Дональд Трамп объявил, что лидер «Исламского государства» Абу Бакр аль-Багдади ликвидирован в ходе спецоперации США в Сирии, 29 октября — что американские солдаты уничтожили первого заместителя главаря ИГ.
* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.