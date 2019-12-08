В Пентагоне не исключили возможность отправки новых военных в Сирию

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Глава Пентагона Марк Эспер не исключает возможность отправки дополнительных военнослужащих в Сирию в случае необходимости.

Как информирует РИА Новости, об этом он заявил на форуме по безопасности в Калифорнии.

«Думаю, что да. А если нет, то мы направим дополнительные силы», — сказал Эспер, отвечая на вопрос, достаточно ли у Соединённых Штатов сил в Сирии.

Он отметил, что постоянно консультируется с Объединённым комитетом начальников штабов и Центральным командованием ВС США, чтобы у них было всё необходимое для выполнения задач.

Также Эспер добавил, что Пентагон по-прежнему считает своей миссией окончательный разгром террористической группировки «Исламское государство»*.

В ноябре в Пентагоне заявили, что около 500 американских военных сохраняют боеготовность на востоке Сирии.

27 октября президент Соединённых Штатов Дональд Трамп объявил, что лидер «Исламского государства» Абу Бакр аль-Багдади ликвидирован в ходе спецоперации США в Сирии, 29 октября — что американские солдаты уничтожили первого заместителя главаря ИГ.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

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