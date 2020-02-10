«Создают большие проблемы»: покинут ли США Ближний Восток в обозримой перспективе

Присутствию США в Ираке и Сирии наступает конец, заявил советник верховного лидера Ирана Али Акбар Велаяти. По его словам, пришло время также изгнать американских военных из Афганистана. В свою очередь, секретарь иранского Совета по целесообразности принимаемых решений Мохсен Резаи объявил, что Тегеран держит под контролем все действия Вооружённых сил США в регионе Персидского залива. Аналитики отмечают, что, ответив ракетным ударом на убийство американцами генерала Сулеймани, Иран продемонстрировал силу. Однако, по их мнению, говорить об изгнании США из региона преждевременно.

Эпоха присутствия США в Ираке и Сирии подошла к концу. Об этом заявил советник верховного лидера Ирана Али Акбар Велаяти во время церемонии по случаю 40 дней с момента убийства генерала иранского Корпуса стражей Исламской революции Касема Сулеймани.

«На сегодня эра присутствия США в Ираке и Сирии подошла к концу», — сказал Велаяти.

Советник напомнил, что меджлис (парламент) Ирака проголосовал за вывод иностранных войск из страны, а это значит, что Вашингтон должен покинуть республику. По его словам, теперь пришло время изгнать американцев из Афганистана.

В свою очередь, секретарь Совета по целесообразности принимаемых решений (совещательный орган при высшем руководителе Ирана) Мохсен Резаи заявил, что Иран держит под контролем все действия Вооружённых сил США в регионе Персидского залива, в том числе американские военные базы и флот.

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Он подчеркнул, что данные, которыми располагает Тегеран об американских военных в регионе, очень точны. По словам Резаи, Иран, нанося удары по расположенной в Ираке американской базе Айн-эль-Асад, имел всю необходимую для этого информацию.

Напомним, что ракетный удар Ирана по позициям США являлся ответом на убийство американцами на территории Ирака генерала Сулеймани. Ещё одним последствием этой атаки Вашингтона стало голосование в иракском парламенте за вывод американских военных с территории республики.

Впрочем, президент США Дональд Трамп заявил, что не будет выводить войска, если Ирак не заплатит за построенную американцами на его территории авиабазу.

«Показали силу, но этого мало»

По словам экспертов, кратковременное обострение в противостоянии США и Ирана позволило Тегерану продемонстрировать свои военные возможности и обозначить красные линии, которые Вашингтону не следует переступать.

«В Иране показали, что открытый конфликт с ними обойдётся американцам очень дорого», — заявила политолог Каринэ Геворгян в интервью RT.

В то же время, отмечает аналитик, Иран не вынашивает никаких агрессивных планов и заботится исключительно о собственной безопасности.

«В этом плане американцы, конечно, создают для иранцев большие проблемы в регионе. Не будем забывать, что убитый ими генерал Сулеймани сыграл одну из важнейших ролей в победе над ИГ*», — сказала Геворгян.

При этом эксперты отмечают, что заявления Тегерана о конце американской эры в регионе преждевременны. По их словам, на данный момент Иран не обладает ресурсами, которые позволили бы ему противостоять США, не говоря уже о том, чтобы вынудить американцев покинуть весь Ближний Восток или хотя бы одну отдельно взятую страну.

Американские военные

Reuters

© Marius Bosch

«Это, безусловно, словесная угроза. В Иране показали силу, но этого мало. Присутствие или отсутствие США в данном регионе зависит не столько от каких-то действий со стороны официального Тегерана, сколько от соответствующих решений в политике США», — заявил в интервью RT руководитель Центра военно-политических исследований Института США и Канады РАН Владимир Батюк.

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Схожую позицию разделяет и профессор МГУ Александр Вавилов, эксперт по Ближнему Востоку.

«У Ирана нет ресурсов, чтобы противостоять Соединённым Штатам. И завершение эры присутствия США в Сирии и Ираке пока не просматривается», — рассказал он в интервью RT.

Комментируя решение иракского парламента, Батюк предположил, что на практике оно ничего не означает.

«Многое будет зависеть не столько от позиции самих иракцев, сколько от тех решений, которые примет официальный Вашингтон. Если американцы решат, что их присутствие необходимо, они сумеют навязать свою волю иракскому правительству», — заявил он.

Одним из инструментов давления на Багдад могут стать иракские деньги, размещённые в банках США. Как сообщил ранее Трамп, Ирак держит около $35 млрд на счетах в Америке.

При этом Батюк подчеркнул, что решение остаться в Ираке «насильно», против воли демократически избранного иракского парламента, грозит Вашингтону серьёзными репутационными потерями.

«Угрозы США в адрес Багдада не очень способствуют укреплению их международных позиций. В этих условиях они будут выступать уже не в качестве мнимых освободителей иракского народа от ига Саддама Хусейна, как они обычно о себе говорят, а как явные агрессоры и угнетатели», — считает Батюк.

«Всё останется как есть»

Эксперты напомнили, что прекращение военных авантюр на Ближнем Востоке, в том числе в Сирии и Ираке, было одним из предвыборных обещаний президента США Дональда Трампа. Однако, констатируют политологи, став президентом, он не смог реализовать это обещание.

«Ситуация с нахождением американцев на Ближнем и Среднем Востоке очень запутанная. Дело в том, что Вашингтон всячески обозначал своё желание уйти оттуда, но в то же время его контингент продолжает там присутствовать, — поясняет Геворгян. — Более того, сейчас они укрепляют свои позиции в районе нефтяных полей на границе между Ираком и Сирией».

Дональд Трамп

Reuters

© Kevin Lamarque

Кроме того, отмечают аналитики, гипотетический уход США из Ирака, Сирии или Афганистана всё равно не положит конец американскому присутствию в регионе, поскольку оно не ограничивается этими странами. На сегодняшний день в той или иной форме ВС США дислоцированы в Кувейте, Турции, Саудовской Аравии, Катаре, Омане, ОАЭ, Иордании и Бахрейне. Статусу американских военных в этих странах сегодня ничто не угрожает, подчёркивают эксперты.

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По мнению аналитиков, регион представляет для Вашингтона интерес не только с геополитической, но и с экономической точки зрения, так как в нём сосредоточены «колоссальные запасы углеводородов».

«Американцам нужна нефть. Ближний Восток и Северная Африка имеют также очень большое геостратегическое значение, а это означает, что потерять позиции там они не могут», — полагает Вавилов.

Кроме того, Вашингтон не может покинуть регион, так как уже вложил в обеспечение своего присутствия в нём триллионы долларов, говорят политологи. Согласно исследованию Института международных исследований имени Уотсона при Брауновском университете, с 2001 по 2020 год США потратили около $6,4 трлн на военные кампании, в основном на Ближнем Востоке.

«Они вложили в свои операции на Ближнем Востоке и Северной Африке триллионы долларов, поэтому, разумеется, никакого отступления не предвидится», — считает Вавилов.

Эксперты также сошлись во мнении, что на предстоящих президентских выборах в США вопрос о пребывании американских военных на Ближнем Востоке не будет играть значимой роли. По их словам, внешнеполитический фактор окажется на втором плане, а доминировать будет внутренняя повестка.

«Учитывая специфику внутренней ситуации в США, интерес к внешнему контуру не будет высоким. И вся внешнеполитическая риторика будет принимать форму деклараций, а не реальных действий», — полагает Геворгян.

В связи с этим, убеждены аналитики, не стоит ожидать и каких-либо радикальных действий Вашингтона на Ближнем Востоке до выборов президента.

«В предстоящий период не будет каких-то серьёзных сдвигов в сторону эскалации напряжённости. Трампу нужно войти в президентскую гонку в достаточно спокойном состоянии. Сейчас он вышел из импичмента, но всё равно внутренняя борьба в США продолжается, поэтому напряжение на Ближнем Востоке ему невыгодно. Всё останется как есть», — заключил Вавилов.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.