«Стражи» нефти: как союзники США увеличивают военное присутствие у берегов Ирана

Южная Корея сообщила об отправке военного корабля в район Персидского залива для обеспечения свободы навигации. Ранее об аналогичном решении заявляли в Японии. В Европе также говорили о намерении развернуть в регионе военно-морскую группировку. Таким образом государства реагируют на нестабильную обстановку на Ближнем Востоке, обострившуюся на фоне ухудшения отношений между США и Ираном, отмечают эксперты. При этом они указывают, что Сеул, Токио и большинство стран Европы решили действовать самостоятельно и не присоединяться к американской операции «Страж».

Министерство обороны Южной Кореи объявило во вторник, 21 января, что Сеул отправит войска в Ормузский пролив близ побережья Ирана. Как сообщает южнокорейское новостное агентств «Рёнхап», речь идёт о расширении сферы деятельности военно-морского подразделения по борьбе с пиратством, которое действует с 2009 года близ побережья Сомали.

«Учитывая нынешнюю ситуацию на Ближнем Востоке, правительство решило временно расширить сферу деятельности подразделения «Чхонхэ» для обеспечения безопасности наших граждан и свободы передвижения наших судов», — цитирует заявление южнокорейского Минобороны «Рёнхап».

В южнокорейском военном ведомстве пояснили, что миссия защиты гражданских судов в этом стратегически важном районе будет возложена на эсминец «Ван Геон» водоизмещением 4,4 тыс. тонн.

Относительно узкий Ормузский пролив соединяет Персидский и Оманский заливы. Именно по этому маршруту следуют танкеры, идущие из районов добычи нефти в странах Залива в другие регионы мира, включая Восточную Азию.

Зона напряжённости

Южная Корея — не первая страна, которая сообщает о намерении отправить свои корабли в Персидский залив. Ещё 19 июля 2019 года центральное командование Вооружённых сил США объявило о разработке многонациональной морской операции «Страж» (Operation Sentinel) для «обеспечения свободы судоходства» в Персидском заливе.

Корабль ВМФ США в районе Персидского залива

Reuters

© U.S. Navy/Mass Communication Specialist Seaman Timothy A. Hazel/Files

Это произошло на фоне усиления напряжённости в отношениях США и Ирана весной — летом 2019-го. Тогда США отправили к побережью исламской республики авианосную группу и усилили военное присутствие в соседних странах, заявляя о наличии угроз со стороны Ирана.

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Нарастанию напряжённости способствовал и ряд инцидентов. В мае неизвестные атаковали танкеры близ территориальных вод ОАЭ. В следующем месяце произошли новые нападения на танкеры. В обоих случаях в Вашингтоне поспешили возложить ответственность за диверсии на Иран, однако власти республики это опровергли.

В июне иранцы сбили американский беспилотник RQ-4 Global Hawk, из-за чего, как признавался позже президент США Дональд Трамп, он был готов нанести удар по Ирану. В июле Корпус стражей исламской революции (КСИР) задержал в районе Ормузского пролива британский нефтяной танкер Stena Impero после того, как власти британского Гибралтара задержали судно Grace 1, якобы перевозившее иранскую нефть в Сирию.

В сентябре йеменские повстанцы-хуситы атаковали с помощью беспилотников крупные нефтяные объекты в Саудовской Аравии. Вашингтон и в этот раз обвинил в атаке Тегеран. Уже через месяц МИД Ирана заявил о нападении на иранский танкер в Красном море.

Как отмечают эксперты, сейчас в регионе, особенно после убийства в ходе американского авиаудара иранского генерала Касема Сулеймани и ответной атаки Ирана по базам США, сложилась «взрывоопасная ситуация».

«В любой момент из-за случайностей, из-за ошибки, из-за каких-то непродуманных спонтанных действий может разразиться война, которая нарушит поставки энергоносителей из этого региона и в страны Запада, и в страны Юго-Восточной Азии, включая Южную Корею и Японию, — заявила в беседе с RT старший научный сотрудник Центра Ближнего и Среднего Востока Института востоковедения РАН Ирина Фёдорова. — Поэтому внимание всех крупных международных игроков, которые получают энергоносители, приковано к этому региону. Для обеспечения маршрутов поставок энергоносителей эти страны направляют туда свои вооружённые силы».

Отсутствие единства

В американской операции в регионе Персидского залива согласились принять участие Великобритания, Австралия, Албания, Саудовская Аравия, Бахрейн и Объединенные Арабские Эмираты. Однако Сеул, вместо того, чтобы присоединиться к усилиям американцев, предпочёл проводить независимую военную операцию.

Тем же путём ранее пошёл Токио. В конце декабря японское правительство объявило о намерении отправить в регион вертолётоносец и два патрульных самолёта P-3C для обеспечения безопасности японских судов.

Отдельно от США действуют и европейские страны. Так, 20 января французский МИД опубликовал совместное заявление Франции, Германии, Бельгии, Дании, Нидерландов, Греции, Италии и Португалии. В нём эти государства сообщили о решении «политически поддержать создание возглавляемой европейскими странами миссии по наблюдению в Ормузском проливе (EMASOH)».

«Приветствуем любое содействие данным усилиям в том же ключе, в каком уже было заявлено Данией, Францией, Грецией и Нидерландами, и ожидаем увеличения поддержки в ближайшие дни», — подчёркивается в сообщении, опубликованном на сайте французского внешнеполитического ведомства».

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что единственный французский авианосец «Шарль де Голль» в сопровождении группы кораблей направится в январе на Ближний Восток. Кроме того, Макрон заявлял, что Париж разместил в Саудовской Аравии спецподразделение «Ягуар».

Dans la péninsule arabique et dans le Golfe arabo-persique, nous avons déployé en un temps record la Task force Jaguar, et par les initiatives avec nos partenaires européens, nous renforçons la sécurité maritime dans cette région si stratégique pour nous. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) 16 января 2020 г.

Как сообщает Reuters, для защиты саудовской нефтяной инфраструктуры французские военные также развернули в Саудовской Аравии радиолокационную систему. В свою очередь, по информации греческой газеты «Катимерини», Греция намерена развернуть в саудовском королевстве ЗРК Patriot. Как считает издание, такое решение может быть следствием давления на Афины со стороны Вашингтона.

Авианосец «Шарль де Голль»

Reuters

© Feline Lim

Ведущий эксперт Центра военно-политических исследований МГИМО Михаил Александров связывает возросшую активность союзников Вашингтона с тем, что США призвали своих партнёров принимать более деятельное участие в общей политике давления на Иран.

«США давно выдвинули инициативу создания такой военно-морской коалиции в зоне Персидского залива с целью давления на Иран, — заявил в беседе с RT Александров. — Союзники США демонстрируют лояльность, верность обязательствам перед США, направляя туда корабли».

В свою очередь, Ирина Фёдорова отмечает, что многие страны, направляющие свои корабли в регион, напротив, стремятся отмежеваться от Соединённых Штатов. Поэтому они не присоединяются к американской инициативе по патрулированию региона и действуют независимо.

«Каждая из этих стран хочет показать свою значимость. Это желание показать свою независимость от США», — уверена политолог.

Необходимость дипломатии

Иран выражает недовольство концентрацией военно-морских сил других государств близ своих территориальных вод. В декабре Иран, Россия и Китай провели совместные учения в Оманском заливе и северной части Индийского океана. Тогда министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф подчеркнул, что «военные учения в Оманском заливе и Индийском океане», проводимые «совместно с российскими и китайскими партнёрами», иллюстрируют «стремление в более широком плане обеспечивать безопасность жизненно-важных морских путей».

Iran has long stated its readiness to work w/our neighbors to secure Persian Gulf. #HOPE-Hormuz Peace Endeavour-is on table right now



Our joint military drills in Oman Sea/Indian Ocean w/ our Russian & Chinese partners make clear our broader commitment to secure vital waterways. — Javad Zarif (@JZarif) 27 декабря 2019 г.

Как отметил иранский контр-адмирал Хабиболла Сайяри, «эти манёвры показывают, что в нелегитимном присутствии иностранцев в регионе необходимости нет».

По мнению Михаила Александрова, концентрация в регионе кораблей, которых Иран не приглашал к своим берегам, потенциально может «спровоцировать конфликты с военно-морскими судами Ирана».

В сентябре президент Ирана Хасан Рухани, выступая на Генассамблее ООН в Нью-Йорке, анонсировал новую иранскую инициативу Hormuz Peace Endeavour (HOPE), призывающую государства региона вместе обеспечить безопасность судов.

Россия также выступает за снижение напряжённости дипломатическим путём. 15 января министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что Москва давно предлагала «странам Персидского залива задуматься о механизме коллективной безопасности, что-то вроде ОБСЕ в Европе».

Сергей Лавров

РИА Новости

© Александр Вильф

«Необходимо снижение напряжённости, — считает Ирина Фёдорова. — А для этого надо приложить серьёзные дипломатические усилия. Работа дипломатов — единственная альтернатива войне».

В свою очередь, Михаил Александров отмечает, что дальнейшее развитие ситуации во многом зависит от действий США, которые и спровоцировали весь этот кризис.