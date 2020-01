«Невнятная позиция»: почему Вашингтон предоставлял недостоверные данные о пострадавших от удара по базе в Ираке

Пентагон обнародовал новую информацию о числе пострадавших в результате иранского ракетного удара по объектам армии США в Ираке. Ведомство сообщило о 34 военных, которые были госпитализированы с травмами различной степени тяжести. Изначально власти и лично Дональд Трамп утверждали, что раненых среди американских солдат не было вовсе, а неделю назад Пентагон распространил данные о 11 пострадавших. Такой подход к предоставлению информации вызвал шквал критики со стороны экспертного сообщества США и американских СМИ. Аналитики полагают, что подобные действия оборонного ведомства, в частности, свидетельствуют об отсутствии последовательной политики Вашингтона на Ближнем Востоке.

Американское оборонное ведомство уже второй раз обновило информацию по числу пострадавших в результате иранского ракетного удара по военным объектам США в Ираке 8 января. Согласно последним данным Пентагона, 34 военнослужащих получили черепно-мозговые травмы различной степени тяжести (неделей ранее сообщалось об 11 пострадавших).

Официальный представитель оборонного ведомства Джонатан Хоффман уточнил, что восемь американских военных находятся на лечении в США, ещё девять — в Германии, а 17 служащих американской армии уже вернулись к исполнению своих обязанностей в Ираке.

Новые данные были обнародованы после того, как глава Пентагона Марк Эспер 23 января в ходе общения с журналистами заявил, что не располагает информацией о точном количестве пострадавших в результате иранского ракетного удара.

Днём ранее президент США Дональд Трамп, находясь с визитом в Давосе, отметил, что «слышал, что у них (пострадавших. — RT) болит голова», и добавил, что «ничего серьёзного» здоровью американских солдат не угрожает.

Ряд американских СМИ, включая The Washington Post, Vox и The New York Times, раскритиковали действия администрации Трампа по оценке ущерба от иранского удара, а также выразили возмущение отсутствием точной информации по числу пострадавших.

В свою очередь, официальные представители Пентагона заявили, что не пытались скрыть информацию о реально нанесённом ущербе или занизить цифры. Так, Джонатан Хоффман сообщил, что министр обороны США поручил ведомству пересмотреть весь процесс по сбору и предоставлению информации — речь, в частности, шла о фактах получения травм американскими солдатами.

«Наша цель — обеспечить прозрачность и предоставлять американскому народу и нашим военнослужащим как можно более точные сведения», — отметил Хоффман.

Однако некоторых представителей американского экспертного сообщества такое оправдание со стороны военачальников не устроило. Так, на страницах политического издания Roll Call, которое освещает деятельность конгресса США, глава отдела исследований внешней и оборонной политики в консервативном Американском институте предпринимательства Кори Шейк отметила, что подобные ограничения на распространение достоверной информации подрывают доверие законодателей к Марку Эсперу, назначенному Трампом.

«Это подрывает доверие конгресса к министру обороны. Он либо неискренен, либо плохо выполняет свою работу», — приводит издание мнение политолога.

Эксперты констатируют, что существенная разница между первоначальными данными об отсутствии пострадавших (озвученными президентом США) и постепенным появлением информации о более чем 30 травмированных военнослужащих поставило Минобороны США в неловкое положение.

«Первое сообщение свидетельствовало, что никаких жертв и пострадавших нет, а сейчас вдруг выясняется, что свыше 30 человек госпитализированы — это выглядит довольно странным с точки зрения военного ведомства любой цивилизованной страны. Подобные заявления вызывают недоумение, поэтому Пентагон всё чаще подвергается критике со стороны американского экспертного сообщества и СМИ», — отметил в беседе с RT руководитель Центра военно-политических исследований Института США и Канады РАН Владимир Батюк.

Множественные версии

Напомним, что удару по военным объектам США в Ираке предшествовало убийство иранского военачальника Касема Сулемайни, которое американские вооружённые силы осуществили в начале января. Тогда Дональд Трамп заявил, что Сулемайни якобы планировал организовать нападение сразу на четыре диппредставительства США.

Американские военные в Ираке

Глава Пентагона Марк Эспер и глава Объединённого комитета начальников штабов Марк Милли тогда также заявили, что эта операция была необходима, чтобы предотвратить нападения на американских военных на Ближнем Востоке.

Однако вскоре министр обороны Соединённых Штатов в интервью каналу CBS сказал, что не видел никаких «конкретных доказательств», которые подтверждали бы слова Трампа о готовящихся атаках на дипмиссии.

При этом советник президента США по нацбезопасности Роберт О'Брайен также не смог прямо подтвердить слова Трампа о четырёх дипмиссиях, однако отметил, что заявление президента «соответствует» данным, которыми располагали американские спецслужбы. Он добавил, что даже при наличии у США «отменных разведданных» сложно «с точностью определить, какие объекты могут стать целями».

Стоит напомнить, что после волны критики в СМИ относительно неясного обоснования удара, в результате которого был убит Сулемайни, Трамп и вовсе заявил, что «на самом деле не имеет значения», готовил ли иранский генерал нападение на объекты Соединённых Штатов, так как его устранение было оправдано его «ужасным прошлым».

Американские военные эксперты отмечают, что подобные шаги со стороны администрации Трампа и Пентагона негативно влияют на уровень доверия к вооружённым силам США и высшему военному руководству страны.

«Во время кризиса остро необходимо доносить чёткие и недвусмысленные сведения, а не противоречивую, вводящую в заблуждение информацию; иначе достоверность ваших слов будут ставить под вопрос», — приводит Roll Call слова Дэвида Лапана, полковника морской пехоты в отставке, который долгое время занимал пост пресс-секретаря Пентагона.

Невнятная позиция

Пентагон «никогда не отличался оперативностью и точностью предоставляемой информации», особенно если речь идёт о её предоставлении гражданам, отметил в разговоре с RT заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин.

«Вызывает множество вопросов то, по какой именно причине военное ведомство затягивало с распространением этой информации. Скорее всего, эта информационно-политическая позиция могла как-то повлиять на репутацию США, либо усилить успех Ирана», — пояснил политолог.

При этом эксперт отметил, что противоречивые публичные заявления Пентагона — во многом представляют собой «отражение внешней военной политики США».

«Конгресс США неоднократно ранее Обаме, а сейчас и Трампу указывал на то, что внятной политики по Ближневосточному региону у Вашингтона нет. Закрытые и открытые доклады Пентагона, разведки и других государственных структур демонстрируют, что у Вашингтона отсутствует чёткое понимание парадигмы мироустройства, с помощью которой можно было бы выстраивать свою политику. Невнятная позиция приводит к такому же невнятному информированию мирового сообщества о своих действиях», — подчеркнул Кошкин.

С такой оценкой согласен и Владимир Батюк, отметивший, что определённый сумбур в заявлениях Пентагон вызван отсутствием ясной позиции относительно того, почему США не сворачивают своё присутствие на Ближнем Востоке. Не меньше вопросов вызывает и обоснование некоторых действий Вашингтона — таких, как устранение иранского военачальника.