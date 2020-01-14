Помпео сравнил Сулеймани с бен Ладеном

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Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что только экс-главарь террористической организации «Аль-Каида»* Усама бен Ладен убил больше американцев, чем иранский генерал Касем Сулеймани.
Помпео сравнил Сулеймани с бен Ладеном
  • globallookpress.com

Об этом информирует Интерфакс.

«Нет террориста, за исключением Усамы бен Ладена, на руках которого было бы больше американской крови, чем на руках Сулеймани», — заявил Помпео.

По его словам, Сулеймани «убил более 600 американских патриотов».

Также он отметил, что после ликвидации Сулеймани мир стал намного безопаснее.

Ранее сирийский президент Башар Асад посмертно наградил медалью Почёта иранского генерала Корпуса стражей Исламской революции Касема Сулеймани.

Иранский генерал Сулеймани был убит 3 января в результате спецоперации США в Ираке.

Глава Пентагона Марк Эспер заявил, что Соединённые Штаты находятся в «большей безопасности» после ликвидации Сулеймани, у которого «на руках была кровь сотен американских военнослужащих».

* «Аль-Каида» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

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