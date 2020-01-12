Эспер заявил о готовности США к переговорам с Ираном
- Reuters
Об этом он сказал в эфире CBS News.
«Мы готовы сесть за стол переговоров и обсудить без каких-либо предварительных условий новый путь вперёд, серию шагов», — заявил Эспер, отметив, что данные шаги помогут Ирану стать лучше.
Он отметил, что Соединённые Штаты находятся в «большей безопасности» после ликвидации иранского генерала Корпуса стражей Исламской революции Касема Сулеймани, у которого «на руках была кровь сотен американских военнослужащих».
По словам Эспера, операция прошла для США без потерь.
Ранее сообщалось, что постпред США при ООН Келли Крафт направила в Совет Безопасности организации письмо, в котором говорится о готовности Вашингтона к переговорам с Тегераном без предварительных условий.
В результате спецоперации США 3 января в Багдаде был убит иранский генерал Сулеймани.
Ответом на убийство стала ракетная атака Ирана в ночь на 8 января двух американских баз в Ираке.