Эспер заявил о готовности США к переговорам с Ираном

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Глава Пентагона Марк Эспер заявил о готовности Соединённых Штатов к переговорам с Ираном без предварительных условий.
Эспер заявил о готовности США к переговорам с Ираном
  • Reuters

Об этом он сказал в эфире CBS News.

«Мы готовы сесть за стол переговоров и обсудить без каких-либо предварительных условий новый путь вперёд, серию шагов», — заявил Эспер, отметив, что данные шаги помогут Ирану стать лучше.

Он отметил, что Соединённые Штаты находятся в «большей безопасности» после ликвидации иранского генерала Корпуса стражей Исламской революции Касема Сулеймани, у которого «на руках была кровь сотен американских военнослужащих».

По словам Эспера, операция прошла для США без потерь.

Ранее сообщалось, что постпред США при ООН Келли Крафт направила в Совет Безопасности организации письмо, в котором говорится о готовности Вашингтона к переговорам с Тегераном без предварительных условий.

В результате спецоперации США 3 января в Багдаде был убит иранский генерал Сулеймани.

Ответом на убийство стала ракетная атака Ирана в ночь на 8 января двух американских баз в Ираке.

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