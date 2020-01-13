Асад посмертно наградил Сулеймани медалью почёта

Сирийский президент Башар Асад посмертно наградил медалью почёта иранского генерала КСИР Касема Сулеймани, который был убит в результате операции военных США. Об этом сообщает иранское агентство Tansim.

«Вручение этой медали говорит о глубоком уважении президента Сирии к генералу Сулеймани и его братьям в Исламской Республике Иран», — сказал премьер-министр Сирии Имад Хамис на встрече с первым вице-президентом Ирана Эсхаком Джахангири в Тегеране.

12 января сирийская газета Al-Watan писала, что высокопоставленная правительственная делегация Сирии прибыла в Тегеран для обсуждения ситуации в регионе, в том числе убийства американскими военными генерала КСИР Касема Сулеймани.

Делегацию возглавил премьер-министр САР Имад Хамис, также в неё вошли глава МИД Сирии Валид Муаллем и министр обороны Али Абдулла Айюб.

3 января в ходе операции США в Ираке погиб глава спецподразделения «Кудс» Корпуса стражей Исламской революции Касем Сулеймани.

После этого верховный лидер Ирана Али Хаменеи назначил командиром подразделения «Кудс» Исмаила Каани.