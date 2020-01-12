СМИ: Правительственная делегация Сирии проводит переговоры в Иране
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Как уточняется, делегацию возглавляет премьер-министр САР Имад Хамис. В состав делегации также вошли глава МИД Сирии Валид Муаллем и министр обороны Али Абдулла Айюб.
В материале газеты подчёркивается, что стороны обсудят двусторонние отношения и их развитие в условиях последних событий на Ближнем Востоке.
5 января в МИД Ирана заявили, что гибель Сулеймани не отразится на сотрудничестве Тегерана и Москвы по Сирии.
7 января в Дамаск прибыл российский президент Владимир Путин, где он встретился с сирийским коллегой Башаром Асадом.