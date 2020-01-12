СМИ: Правительственная делегация Сирии проводит переговоры в Иране

Короткая ссылка
Высокопоставленная правительственная делегация Сирии прибыла в Тегеран для обсуждения ситуации в регионе, в том числе убийства американскими военными генерала КСИР Касема Сулеймани. Об этом пишет сирийская газета Al-Watan со ссылкой на источники.
СМИ: Правительственная делегация Сирии проводит переговоры в Иране
  • © Xinhua
  • globallookpress.com

Как уточняется, делегацию возглавляет премьер-министр САР Имад Хамис. В состав делегации также вошли глава МИД Сирии Валид Муаллем и министр обороны Али Абдулла Айюб.

В материале газеты подчёркивается, что стороны обсудят двусторонние отношения и их развитие в условиях последних событий на Ближнем Востоке.

5 января в МИД Ирана заявили, что гибель Сулеймани не отразится на сотрудничестве Тегерана и Москвы по Сирии.

7 января в Дамаск прибыл российский президент Владимир Путин, где он встретился с сирийским коллегой Башаром Асадом.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить