СМИ: Правительственная делегация Сирии проводит переговоры в Иране

Высокопоставленная правительственная делегация Сирии прибыла в Тегеран для обсуждения ситуации в регионе, в том числе убийства американскими военными генерала КСИР Касема Сулеймани. Об этом пишет сирийская газета Al-Watan со ссылкой на источники.

Как уточняется, делегацию возглавляет премьер-министр САР Имад Хамис. В состав делегации также вошли глава МИД Сирии Валид Муаллем и министр обороны Али Абдулла Айюб.

В материале газеты подчёркивается, что стороны обсудят двусторонние отношения и их развитие в условиях последних событий на Ближнем Востоке.

5 января в МИД Ирана заявили, что гибель Сулеймани не отразится на сотрудничестве Тегерана и Москвы по Сирии.

7 января в Дамаск прибыл российский президент Владимир Путин, где он встретился с сирийским коллегой Башаром Асадом.