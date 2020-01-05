Иран планирует продолжить сотрудничество с Россией по САР

Официальный представитель Министерства иностранных дел Ирана Аббас Мусави заявил, что гибель иранского генерала Касема Сулеймани при операции США в Ираке не отразится на взаимодействии Тегерана и Москвы по Сирии.

globallookpress.com

Об этом сообщило РИА Новости. «Мы не думаем, что с назначением генерала Каани (на должность главы спецподразделения «Кудс») возникнет вакуум в этой сфере», — заявил Мусави, отвечая на соответствующий вопрос. 3 января в ходе операции США в Ираке погиб глава спецподразделения «Кудс» Корпуса стражей Исламской революции Касем Сулеймани. После этого Верховный лидер Ирана Али Хаменеи назначил командиром подразделения «Кудс» Исмаила Каани.