11 пострадавших: США подтвердили информацию о раненых в ходе удара Ирана

Центральное командование США подтвердило сообщения СМИ об 11 военных, пострадавших в результате ракетного удара Ирана по американским базам в Ираке. Сообщается, что солдаты получили черепно-мозговые травмы и находятся на лечении в Кувейте и Германии. Сам удар был совершён в ночь на 8 января. Тогда президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что «ни один американец не пострадал». Атака стала ответом на убийство американскими военными иранского генерала Касема Сулеймани.

11 американских военных пострадали в результате ракетного удара Ирана по военным базам США в Ираке. Об этом сообщили СМИ, а позднее эту информацию подтвердил представитель Центрального командования США (CENTCOM) капитан Билл Эрбан. По его словам, пострадавшие проходят лечение за пределами Ирака.

«Ожидается, что эти военнослужащие вернутся в Ирак, когда их посчитают пригодными к несению службы», — приводит его слова РИА Новости.

Ранее о пострадавших сообщило издание Defense One. По словам журналистов, информацию подтвердили официальные представители армии США. Сообщалось, что ранены были военнослужащие, находившиеся на военной базе Аль-Асад.

По данным Defense One, солдаты получили черепно-мозговые травмы и были отправлены на лечение и дальнейшее обследование в Кувейт и Германию. Сам ракетный удар был нанесён в ночь на 8 января.

«Ни один американец не пострадал»

Президент США Дональд Трамп ранее утверждал, что в ходе обстрела Ирана не было ни убитых, ни пострадавших среди американцев.

«Ни один американец не погиб и не пострадал в результате атаки. Все наши военнослужащие в безопасности», — сказал он.

Материальный ущерб, полученный в ходе удара, американский президент оценил как незначительный.

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Как позже заявил командующий военно-космическими силами Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Ирана Амир Али Хаджизаде, Тегеран наносил удары не с целью убийства американских военных, а чтобы нанести ущерб вооружённым силам США в целом.

«Нашей целью не были убийства, мы хотели поразить вражескую военную машину», — сказал он.

По словам Хаджизаде, Иран выпустил 13 ракет — схожие оценки даёт и Пентагон, заявляя о более чем десяти снарядах.

После обстрела США ввели санкции против восьми иранских чиновников и 17 предприятий, занятых в сфере металлургии и горнодобывающем секторе. В числе таких компаний, например, Mobarakeh Steel Company — крупнейший производитель стали на Ближнем Востоке и в Северной Африке.

Имущество и счета этих компаний в США были заморожены, а любые сделки с ними для американских граждан и компаний запрещены. Более того, Вашингтон оставил за собой право вводить санкции как против предприятий из других секторов иранской экономики, так и в отношении иностранных финансовых учреждений, участвующих в сделках с чиновниками исламской республики, оказавшимися в санкционном списке.

Убийство Сулеймани

Стоит напомнить, что Иран нанёс ракетный удар по американским базам в качестве ответа за убийство командующего спецподразделением КСИР Касема Сулеймани. США нанесли ракетный удар по окрестностям аэропорта Багдада в ночь на 3 января, в результате чего погиб Сулеймани, замглавы шиитского ополчения Ирака Абу Махди аль-Мухандис и около десяти человек сопровождения.

Тегеран тогда резко осудил это убийство, отметив, что оставляет за собой право на ответные действия.

«Жёсткая месть ждёт тех, на чьих руках осталась его кровь, как и кровь других мучеников», — заявил верховный лидер Ирана Али Хаменеи.

Сулеймани был очень популярен в Иране как талантливый военный руководитель. Известность он получил ещё во время ирано-иракской войны в 1980-х годах, а после этого прославился как глава спецподразделения «Аль-Кудс», которое специализируется на иностранных операциях.

В последние годы Сулеймани занимался антитеррористической борьбой в Сирии и Ираке. По оценке Минобороны России, его личный вклад в борьбу с боевиками неоспорим.

«Под прямым руководством Сулеймани задолго до образования ведомой США так называемой международной коалиции было организовано вооружённое сопротивление международным террористическим группировкам ИГ* и «Аль-Каида»** в Сирии и Ираке. Его личные заслуги в борьбе с ИГ на территории Сирии неоспоримы», — подчеркнули в Минобороны.

В Иране на три дня был объявлен траур, а по городам страны прошли многотысячные демонстрации.

Трамп заявил, что иранский офицер причастен к убийству и ранениям «тысяч американцев». Однако никаких подтверждений вины Сулеймани представлено не было. Представители Вашингтона, в их числе госсекретарь Майк Помпео, признали, что у разведки США не было конкретных данных о якобы запланированных генералом атаках.

«Нет никаких сомнений, что была целая серия надвигающихся атак, которую планировал Касем Сулеймани. Мы не знаем точно когда и не знаем точно где. Но это было реально», — сказал он в интервью Fox News.