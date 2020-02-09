В Иране заявили о завершении эры присутствия США в регионе

Эра американского присутствия в Ираке и Сирии подошла к концу, заявил советник верховного лидера Ирана Али Акбар Велаяти.

«На сегодня эра присутствия США в Ираке и Сирии подошла к концу», — сказал он во время церемонии по случаю 40 дней с момента убийства иранского генерала Касема Сулеймани.

Слова Велаяти приводит агентство Mehr.

По его словам, настал момент по решению «афганских комбатантов выслать американцев из Афганистана».

Ранее Велаяти заявил, что США грозит «второй Вьетнам» в случае отказа Вашингтона вывести американские войска с Ближнего Востока.

Как заявили в КСИР, «стратегическая месть» Тегерана за убийство Сулеймани «положит конец присутствию США в Ближневосточном регионе».