В Иране пригрозили США «вторым Вьетнамом» при отказе уйти из региона

Советник верховного лидера Ирана Али Акбар Велаяти заявил, что США грозит «второй Вьетнам» в случае отказа Вашингтона вывести американские войска с Ближнего Востока.

Велаяти назвал большой глупостью решение США убить иранского генерала Касема Сулеймани.

«Теперь Вашингтон столкнётся со «вторым Вьетнамом», если его силы не покинут регион», — приводит его слова на церемонии прощания с Сулеймани в Иране телеканал Al-Alam.

Ранее командующий Корпусом стражей Исламской революции (КСИР) Ирана Хосейн Салами заявил, что «стратегическая месть» Тегерана за убийство Сулеймани «положит конец присутствию США в Ближневосточном регионе».

Иранский верховный лидер Али Хаменеи пригрозил жёсткой местью за убийство военачальника.

Генерал КСИР Сулеймани погиб 3 января при ракетном ударе США по окрестностям аэропорта в Багдаде.