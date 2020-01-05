Командующий КСИР рассказал об ответе Тегерана на убийство Сулеймани

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Командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Ирана Хосейн Салами заявил, что ответ Тегерана на убийство военачальника Касема Сулеймани «положит конец присутствию США в ближневосточном регионе».

«За мученической смертью генерала Касема Сулеймани последует стратегическая месть, которая, без сомнений, положит конец американскому присутствию в регионе», — приводит Fars его слова.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон ответит Тегерану «быстрым и очень сильным ударом» в случае нападения на американцев или американское имущество.

3 января Пентагон подтвердил, что генерал Корпуса стражей Исламской революции Касем Сулеймани был убит в ходе операции Вооружённых сил США.

В связи с этим верховный лидер Ирана Али Хаменеи пригрозил отомстить за убийство военачальника.

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