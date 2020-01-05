Командующий КСИР рассказал об ответе Тегерана на убийство Сулеймани

Командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Ирана Хосейн Салами заявил, что ответ Тегерана на убийство военачальника Касема Сулеймани «положит конец присутствию США в ближневосточном регионе».

«За мученической смертью генерала Касема Сулеймани последует стратегическая месть, которая, без сомнений, положит конец американскому присутствию в регионе», — приводит Fars его слова.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон ответит Тегерану «быстрым и очень сильным ударом» в случае нападения на американцев или американское имущество.

3 января Пентагон подтвердил, что генерал Корпуса стражей Исламской революции Касем Сулеймани был убит в ходе операции Вооружённых сил США.

В связи с этим верховный лидер Ирана Али Хаменеи пригрозил отомстить за убийство военачальника.