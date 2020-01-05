Командующий КСИР рассказал об ответе Тегерана на убийство Сулеймани
«За мученической смертью генерала Касема Сулеймани последует стратегическая месть, которая, без сомнений, положит конец американскому присутствию в регионе», — приводит Fars его слова.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон ответит Тегерану «быстрым и очень сильным ударом» в случае нападения на американцев или американское имущество.
3 января Пентагон подтвердил, что генерал Корпуса стражей Исламской революции Касем Сулеймани был убит в ходе операции Вооружённых сил США.
В связи с этим верховный лидер Ирана Али Хаменеи пригрозил отомстить за убийство военачальника.