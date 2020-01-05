AP: США перебрасывают 4200 военных на Ближний Восток

Соединённые Штаты проводят переброску 4,2 тыс. военных в Кувейт из-за роста напряжённости в ближневосточном регионе. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на представителя Минобороны США подполковника Майка Бернса.

Уточняется, что 3,5 тыс. военных 82-й воздушно-десантной дивизии, расквартированной в Форт-Брэгге (штат Северная Каролина) в ближайшее время присоединятся к 700 американским военнослужащим, которые были переброшены в Кувейт ранее на этой неделе.

В агентстве уточнили, что военные должны нарастить группировку войск США на Ближнем Востоке «в связи с растущей напряжённостью после убийства Соединёнными Штатами высокопоставленного иранского генерала».

3 января Пентагон подтвердил, что генерал Корпуса стражей Исламской революции Касем Сулеймани был убит в ходе операции Вооружённых сил США.

В связи с этим верховный лидер Ирана Али Хаменеи пригрозил отомстить за убийство военачальника.

В свою очередь президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон ответит Тегерану «быстрым и очень сильным ударом» в случае нападения на американцев или американское имущество.